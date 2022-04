The Witcher saison 3 : Netflix dévoile les premiers détails de l’histoire et fixe l’image avec Geralt et Ciri au début du tournage

Les fans de la saga Witcher ont dû attendre deux longues années 2e saison la série à succès Le sorceleur enfin le 17 décembre 2021 enfin sur le service de streaming Netflix allé au départ. Que ce soit aussi long jusqu’à 3e saison durera, reste à voir. Au moins les créateurs ne perdent pas de temps et ont déjà le Tournage des nouveaux épisodes a commencé.

La série à succès « The Witcher » en a désormais un avec la 2ème saison établir un nouveau record et devient séries Netflix les plus regardéesbasé sur la saga du sorceleur de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, sur la base duquel la série de jeux vidéo CD Project RED du même nom a été créée.

Détails de la première histoire et image du décor pour la saison 3

sur une image de la première série Afficher Henry Cavill dans le rôle de Geralt le sorceleur, Freya Allan comme Ciri et Anya Chalotra comme Yennefer prêt à partir – en arrière-plan aussi voir un chevalque probablement en tant que successeur de gardon actes.

Avec le début du travail du film, Netflix confirme également Détails de la première histoire de la saison 3. Vous pouvez lire ici comment les nouveaux épisodes se poursuivent et quel sort attend Gerald, Ciri et Yennefer :

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri à Cintra afin de la cacher de ses poursuivants afin de protéger sa famille nouvellement unie de ceux qui la menacent et cherchent à la détruire. Yennefer de Vengerberg conduit Ciri à la forteresse bien protégée d’Aretuza, où commence son entraînement magique. Là, Yennefer espère en savoir plus sur les forces obscures qui entourent Ciri. Les trois se retrouvent bientôt pris dans un tourbillon de corruption politique, de magie noire et de trahison. Afin de ne pas se perdre à jamais, Geralt, Ciri et Yennefer acceptent les batailles à venir… »

Premier casting confirmé pour la saison 3

En plus du casting bien connu, il devrait également y avoir quelques nouveaux acteurs dans les nouveaux épisodes. Ce n’est que récemment qu’elle est devenue actrice Safiyya Ingar confirmé comme le premier nouveau venu pour la troisième saison de la série fantastique. Rien n’a encore été révélé sur le rôle qu’elle jouera.

Cependant, les premières rumeurs supposent que Safiyya Ingar jouera le rôle de Milva pourrait prendre le relais, un archerqui apparaît pour la première fois dans le roman de Sapkowski « Baptism of Fire » et dans celui-ci rencontré Geralt. Qui d’autre de la saga Witcher sera introduit dans la série – que ce soit en tant qu’humain, monstre ou autres personnages – devrait apparaître dans les semaines et les mois à venir.

Un concret Date de début de la saison 3 de « The Witcher » n’existe pas encore. Avant cela, nous pouvons nous attendre à la première du série préquelle The Witcher: Origine du sang Fin 2022 sur Netflix Soyez heureux.