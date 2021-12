« The Witcher » Saison 3 : date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La fin de la deuxième saison de « Le sorceleur« Laissé la voie préparée pour un troisième volet, qui a déjà été confirmé par Netflix lors de l’événement » Tudum « en septembre 2021, donc les fans de la série basée sur la saga Andrzej Sapkowski pourront voir plus d’aventures de Geralt de Rivia, Ciri et Yennefer.

Dans une interview avec Digital Spy en novembre 2021, la showrunner Lauren Schmidt Hissric a révélé que la salle des scénaristes travaillait déjà sur les scripts de la troisième saison de « Le sorceleur”. « La salle des scénaristes pour cet épisode est incroyable. Je veux dire, nous avons toujours eu des écrivains incroyables dans la série. Mais je pense que cette saison a spécifiquement eu… Nous avons eu de nouvelles personnes, et c’était vraiment intéressant de voir comment la dynamique a changé. de la salle, d’avoir ce nouveau groupe sanguin : des gens qui ont vu la première saison, qui avaient ensuite projeté la deuxième saison, et ils ont eu des idées fraîches et nouvelles, qui m’ont interpellé sur des choses auxquelles je n’avais pas vraiment pensé avant .

« Ce qui est intéressant, cependant, c’est que nous avons terminé les scripts, et ce n’est qu’à ce moment-là que nous avons commencé à parler aux acteurs et aux réalisateurs, et nous sommes entrés dans les contraintes de production pour transformer ces huit épisodes en un voyage complet », a ajouté Lauren Schmidt Hissric. . « Pour moi, il est important que les acteurs, par exemple, ressentent également une passion pour leurs voyages ; qu’ils comprennent les voyages de leurs personnages. Ce sont donc des conversations qui vont bientôt commencer. »

Yennefer a trahi Geralt et a donné Ciri à la vieille sorcière, mais elle l’a finalement regretté (Photo: The Witcher / Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « THE WITCHER » ?

A la fin de la deuxième saison de « Le sorceleur”, Geralt et Yennefer parviennent à réveiller Ciri et à la libérer de Voleth Meir. La princesse envoie la vieille sorcière et les monstres à travers le monolithe, mais dans le processus, elle conduit également Yen et De Rivia dans ce monde étrange.

Bien qu’ils parviennent à revenir à travers le monolithe, ils doivent se préparer à la « chasse sauvage ». Surtout parce que la Confrérie offre une belle récompense à Ciri et à ceux qui l’aident, et les elfes la recherchent aussi parce qu’ils croient qu’elle a le pouvoir de les sauver, puisqu’Istredd leur révèle que la jeune femme est Hen Ikeir, c’est-à-dire , une fille née de sang ancien.

De plus, le roi Vizimir revient également et demande à Philippa de lui apporter le barde, et la flamme blanche est enfin réunie et il est révélé que l’empereur Emhyr var Emreis est en fait le père de Ciri.

Par conséquent, la troisième saison de « Le sorceleur« Je me concentrerai sur le sort de Ciri et sur ce que Geralt et Yennefer feront pour protéger la puissante jeune femme. Alors la princesse sauvera-t-elle le continent de l’apocalypse ou la provoquera-t-elle ?

Ciri a emmené Yennefer et Geralt dans une autre dimension dans leur tentative de se débarrasser des monstres (Photo: The Witcher / Netflix)



BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « THE WITCHER »

La troisième saison de « Le sorceleur« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « The Witcher », série Netflix avec Henry Cavill

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE WITCHER » 3

Henry Cavill comme Geralt de Rivia

Freya Allan dans le rôle de la princesse Ciri

Anya Chalotra comme Yennefer de Vengerberg

Joey Batey comme pissenlit

Royce Pierreson dans le rôle d’Istredd

Anna Shaffer dans le rôle de Triss Merigold

Kim Bodnia dans le rôle de Vesemir

Mimi Ndiweni dans le rôle de Fringilla Vigo

Eamon Farren dans le rôle de Cahir

Paul Bullion comme Lambert

Mecia Simson dans le rôle de Francesca Findabair

Adjoa Andoh dans le rôle de Nenneke

Cassie Clare dans le rôle de Philippa Eilhart

Bart Edwards dans le rôle d’Emhyr var Emreis

QUAND SORTIE LA SAISON 3 DE « THE WITCHER » ?

La troisième saison de « Le sorceleur« N’a pas encore de date de sortie officielle dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes atteindront la plateforme de streaming à fin 2022, ou même à début 2023.