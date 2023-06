Netflix

La livraison marquera le point d’adieu pour Henry Cavill en tant que protagoniste dans le rôle de Geralt de Rivia.



The Witcher, saison 3 : casting, synopsis, bande-annonce et date de sortie sur Netflix

Aussi bien appris dans la deuxième saison de Le sorceleurdans Netflixle père de Ciri est toujours en vie et n’est ni plus ni moins que l’empereur de Nilfgaard, Emhyr var Emreis. Par ailleurs, la relation entre Geralt et Yennefer traverse une période difficile que seul ce qui se passe avec Ciri Je peux les rassurer. Quelques jours après l’arrivée de Le sorceleursaison 3, on vous rappelle tous les détails centraux du show.

+ Synopsis de la troisième saison de The Witcher

« Le destin les a réunis, mais les forces obscures tentent de les séparer. Alors que Geralt et yennefer protéger Ciriune guerre menace le Continent »soutient le synopsis officiel publié par Netflix avant la sortie du nouvel épisode de Le sorceleur dans le catalogue de la plateforme streaming.

+Quand la troisième saison de The Witcher est-elle diffusée ?

saison 3 de Le sorceleur Il arrivera avant la fin du mois de juin et suivra la logique de productions telles que choses étranges, divisé en deux parties. Le tome 1 arrivera le 29 juin 2023, tandis que le tome 2 sera disponible sur Netflix depuis le 27 juillet de cette année.

+Le casting de la troisième saison de The Witcher

Alors que ce sera l’adieu pour Henry Cavillavant d’être remplacé par Liam Hemsworthon sait que Freya Allan et Anya Chalotra ils reviendront une fois de plus comme Ciri et Yennefer. Nous verrons aussi Joey Batey comme Dandelion, Eamon Farren comme Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach, MyAnna Buring comme Tissaia de Vries, Mimî M. Khayisa comme Fringilla Vigo, Anna Shaffer comme Triss Merigold, Royce Pierreson comme Istredd, Wilson Mbomio comme Dara, Mahesh Jadu comme Vilgefortz de Roggeveen, Tom Canton comme Filavandrel, Mecia Simson comme Francesca Findabair, Kim Bodnia comme Vesemir et Bart Edwards comme Emhyr.

Quelques nouveaux visages leur seront ajoutés : Meng’er Zhang jouera Milva, Robbie Amell jouera Gallatin, Hugh Skinner jouera Radovid et Christelle Elwin jouera Mistle.

+Regardez la bande-annonce de la troisième saison de The Witcher

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?