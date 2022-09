The Witcher saison 3 a terminé le tournage et Henry Cavill a écrit un message tendre, mais avec une image mystérieuse

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur le tournage s’est terminé et Henry Cavill a surpris les fans avec un message. Connaître tous les détails et quand il s’ouvre.

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher

Après tant d’attente, la troisième saison de Le sorceleurest arrivé au bout de ses tournages. La série, mettant en vedette Henry Cavill, a été un succès complet sur Netflix et, par conséquent, la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau dessus. A tel point qu’après la grande fureur générée par le premier volet et la sensation que fut le second, le strip comptera plus d’épisodes. Bien sûr, la vérité est que ces nouveaux chapitres arriveront plus tôt que prévu.

Vous devez vous rappeler que la deuxième saison de Le sorceleur, qui a été créée en décembre de l’année dernière, avait de nombreuses pierres sur son chemin. Son tournage était pendant la pandémie et entre les restrictions sanitaires, accident d’henry cavill et quelques points positifs du Coronavirus, son tournage a été retardé plus qu’il n’aurait dû l’être. C’est pourquoi, lors de sa première, les fans étaient ravis, surtout en sachant qu’il y aura une nouvelle saison.

Bien que, lors des enregistrements de la troisième édition, Le sorceleur freiné à nouveau depuis le même Henry Cavill a contracté le COVID 19. Cependant, la production a fait un travail en un temps record et après cinq mois de tournage, ils ont pris fin. C’est le producteur exécutif de la fiction, Steve Gaub qui, accompagné d’une image mystérieuse, a assuré que le travail d’enregistrement était terminé et qu’ils sont désormais en post-production.

En tout cas, pour savoir de quoi parle la carte postale, il faudra attendre de voir ce qui se passe dans les épisodes qui ont été tournés. D’un autre côté, Henry Cavill lui-même a partagé un tendre message pour remercier l’équipe et a assuré qu’une saison encore meilleure que prévu s’en vient.. « Quelle saison ! Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement sur ce tournage difficile.», commence l’acteur.

Puis il a ajouté : « J’espère que tu pourras faire une pause bien méritée», se terminant ainsi par sa signature. Et avec cela, il révèle ce qui a été dit plus d’une fois sur lui : il est l’un des meilleurs compagnons de tournage. Car, en plus d’être le protagoniste, il a beaucoup de charisme, de gentillesse et de joie lorsqu’il s’agit de partager avec ses pairs. Bien sûr, au-delà de cela, la vérité est que la série ne reviendra qu’en 2023.

