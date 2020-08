Netflix-The Witcher saison 2 : voici une nouvelle qui risque de ravir les fans

La série à succès de Netflix, The Witcher, a repris le tournage de sa deuxième saison quelques jours plus tôt que prévu.

La production de la série a été arrêtée en mars en raison de la pandémie de coronavirus, et le mois dernier, Netflix a annoncé que le tournage de la deuxième saison reprendrait le 17 août. Mais il semble que les acteurs et l’équipe de tournage soient en avance sur le calendrier, puisque le réalisateur Stephen Surjik a partagé une photo du nouveau “système de communication covid” de la série sur sa page Instagram mercredi (13 août), révélant que le tournage a déjà repris .

Surjik a légendé le poste : “Il est T moins 3 minutes avant l’allumage et le décollage pour notre deuxième course à Witcher S2. Tout le monde est prudent, mais le moral est au beau fixe.”Vous regardez le nouveau système de communication covid, qui réduit les contacts étroits entre les membres de l’équipage. Merci Matt, Kelly Lauren et Netflix.”

Au début de ce mois, M. Surjik a partagé une autre mise à jour avec ses fans sur Twitter, en publiant une photo de lui et de la présentatrice Lauren Schmidt Hissrich “apprenant à distance sociale”. “Premier jour de retour après le verrouillage du printemps sur Witcher S2. J’ai appris à prendre mes distances avec la productrice Lauren Schmidt Hissrich”, a déclaré Surjik à ses fans. “Elle peut évoquer la narration et les personnages avec un contrôle musculaire comme le grand Houdini. Hissrich a également partagé une photo d’elle sur le plateau et a plaisanté sur le fait que son fils ne l’avait pas reconnue alors qu’elle portait l’EPI recommandé.

It’s our fourth show together, and the farthest we’ve ever sat apart, but @SSurjik and I are ready to do this. https://t.co/9Qh4xaDvMY — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) August 6, 2020

En attendant, grâce à l’énorme succès de la première saison de The Witcher, Netflix a annoncé le mois dernier qu’une série de six épisodes était en préparation.Intitulée Blood Origin, le synopsis officiel se lit comme suit “Se déroulant dans un monde elfique 1200 ans avant le monde du Sorcier, Origine du Sang racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine du tout premier Sorcier, et les événements qui ont conduit à la “conjonction des sphères”, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.