The Witcher Saison 2: Toutes les informations sur le début, le casting, l’intrigue et la bande-annonce de la série Netflix

La série à succès Le sorceleur sera avec le plus tard cette année Saison 2 sur Netflix a continué. En plus des retrouvailles avec Henry Cavill comme Geralt le sorceleur, Freya Allan comme Ciri et Anya Chalotra comme Yennefer, fans et connaisseurs du livre d’Andrzej Sapkowski et de la série de jeux à succès CD Projekt Le sorceleur attendons avec impatience de nombreux personnages et lieux bien connus.

Nous avons les informations les plus importantes pour vous ici Début de la 2ème saison, le casting avec les nombreux nouveaux venus, les détails de la première histoire et bien plus encore.

The Witcher: Date de lancement de la saison 2 sur Netflix

Quand vient saison 2 de The Witcher sur Netflix? Aucune date de début concrète n’a encore été annoncée, mais le patron de Netflix, Ted Sarandos, a déjà confirmé que le 8 nouveaux épisodes la série fantastique Fin 2021 sera lancé sur le service de streaming. Cela devient l’un des la série Netflix la plus réussie exactement deux ans après la première saison a finalement continué.

Une sortie des nouveaux épisodes était initialement prévue plus tôt, mais en raison de la pandémie corona, ils ont dû Travail cinématographique interrompu plusieurs fois devenir. Il y avait aussi un Blessure au genou l’acteur de Geralt Henry Cavill, qu’il avait attrapé pendant le tournage et l’a forcé à faire une pause.

Détails de la première histoire sur l’intrigue de la saison 2

De quoi parle la saison 2 de The Witcher? Les nouveaux épisodes commencent là où nous avons dû quitter pour la dernière fois Geralt, Ciri et Yennefer: pour la première fois Équipe de trois se rencontrent. Mais les adversaires ne sont pas loin et se sont déjà lancés à la poursuite de la jeune princesse Ciri et de ses compagnons. Ils ont trouvé refuge dans l’ancien Forteresse de sorceleur de Kaer Morhen.

Ici, Ciri ne trouve pas seulement de nouveaux amis et alliés, elle est également formée pour être une combattante à l’épée et apprend à contrôler ses pouvoirs spéciaux. De plus, sont un Variété de monstres et nouveaux adversaires annoncé. Récemment, il y avait même des preuves d’un première apparition de la chasse sauvage ou la Cavalier rouge.

Pendant ce temps, Netflix en a un synopsis officiel de « The Witcher »–séries publié, qui décrit le contenu de la saison 2 sans trop de parcelle révéler:

«Convaincu que Yennefers a péri lors de la bataille de Sodden, Geralt von Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse: le sorceleur chez Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle porte à l’intérieur. «

Distribution de la 2e saison avec tous les nouveaux arrivants importants

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a également pour le 2. « Le sorceleur »–Saison beaucoup à l’avance et quitter beaucoup de nouveaux personnages à, ceux qui sont familiers avec le modèle devraient déjà être familiers et faire battre le cœur des fans plus rapidement. Ceux-ci incluent, par exemple, des noms de sorceleurs bien connus de l’environnement de Geralt et de la forteresse de sorceleurs Kaer Morhen, surtout Le père adoptif de Geralt, Vesemir et le bien connu Witcher Coën, Lambert et Eskel.

Ce sont les premières photos des personnages principaux de la saison 2! © Netflix

Mais avant ça, il y a une réunion avec Henry Cavill comme Geralt de Rivia, Freya Allan comme Ciri, Anya Chalotra comme Yennefer de Vengerberg et Anna Shaffer comme Triss Merigold. Aussi fidèle compagnon de Geralt et favori de la foule – à côté de son cheval gardon bien sûr – Joey Batey comme Delphinium de barde reviendra bien sûr. S’il aime un autre morceau accrocheur Lancez une pièce à votre sorceleur écrira reste à voir. Mai du côté opposé Eamon Farren comme Cahir, Chef de la Armée de Nilfgaard pas manquant, qui se lance à la poursuite des réfugiés.

Liste: Le casting complet de la 2e saison (si connu)

Premier matériel de bande-annonce pour The Witcher: Saison 2

Enfin un de plus Vidéo du tournage de la 2ème saison avec quelques premières scènes. Un premier vrai trailer de prévisualisation pour les nouveaux épisodes est encore loin. Espérons qu’il arrivera bientôt.

The Witcher: Saison 3 et spin-offs

Netflix en a déjà un 3e saison commandé par « The Witcher ». En outre, la franchise est élargie avec d’autres séries, telles que le film d’animation Cauchemar du loup et la série préquelle en six parties Origines du sang comme prélude à la saga Witcher. Il y a aussi des indications initiales d’un projeté Série sur les magiciens le monde fantastique.

Pour raccourcir un peu le temps d’attente pour la saison 2, nous aimerions que vous veniez à la nôtre grand quiz de sorceleur inviter. Testez vos connaissances pour la première saison!