The Witcher saison 2: plus de personnages connus!

C’est une enveloppe! Ce n’est que récemment que Tournage pour la 2ème saison de l’adaptation en série de Le sorceleur terminé. Une publication peut alors être attendue à l’automne ou à l’hiver 2021.

Il a maintenant été annoncé que de nouveaux personnages apparaîtront cette saison, que les fans connaîtront déjà grâce aux jeux ou aux livres. Vous pouvez découvrir quels personnages et acteurs sont impliqués ici.

The Witcher: dégagez la scène pour Eredin et le roi Vizimir

A pour la saison 2 de la série fantastique Netflix Une fois de plus, des acteurs connus * qui incarnent des personnages notoires sont amenés à bord. Les enregistrements de l’ensemble indiquaient déjà que le Chasse sauvage ou la Cavalier rouge jouera désormais un rôle dans la série.

© Projet CD – « Gwent: The Witcher Card Game »

Votre leader Verre Eredin Bréacc est selon les données de l’Intelligence Redanienne de Sam Hazeldine qui a été impliqué dans des productions telles que «Peaky Blinders» et «The Innocents».

Seront également Vizimir, le roi de Redania, fera sa première apparition, avec Dijkstra et Philippa tirant les ficelles en arrière-plan. Il est interprété par Ed Birch, déjà connu dans la série « The Last Kingdom ».

Autres professions

Ces deux-là ne sont en aucun cas les seuls nouveaux venus à « The Witcher ». Les personnages suivants et leurs occupations sont désormais connus:

Lara Dorren: Niamh McCormack (« La Flûte enchantée »)

Ithlinne: Ann Firbank (« Les Misérables », « Star Wars: The Rise of Skywalker »)

Jarre: Joseph Payne (« Le troisième jour »)

Voleth Meir: Ania Marson (« Killing Eve », « Target »)

Aylne: Emily Byrt

Alors que la plupart des personnages sont basés sur un modèle fictif, il devrait y avoir un tout nouveau personnage dans la série avec Aylne, dont on ne sait pas encore grand-chose. Il n’y a pas encore de bande-annonce officielle pour la nouvelle saison, mais vous pouvez la voir dans une courte vidéo Dans les coulisses regardez le tournage.

Si vous voulez savoir qui d’autre sera dans la nouvelle saison, vous pouvez consulter la nôtre Liste des nouveaux arrivants Regarder.