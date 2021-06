The Witcher Saison 2 : Le premier trailer pourrait être présenté demain

La 2e saison de Le sorceleur est très attendu ainsi qu’un trailer et une date de début définitive Netflix. Et il semble que nous pourrions avoir l’un ou l’autre (ou même les deux) demain à cause de la Semaine des geeks de Netflix, qui fonctionne depuis le 7 juin, « The Witcher » annonce maintenant sa présence pour vendredi avec des nouvelles.

The Witcher : bande-annonce saison 2 pour Netflix Geeked Week ?

La Geeked Week se déroulera sur cinq jours jusqu’au 11 juin 2021. Dans les derniers livestreams, il y avait déjà de nouvelles informations sur « Umbrella Academy », « Lucifer », Choses étranges et la série animée Resident Evil : Ténèbres infinies, qui paraîtra le mois prochain. Il y avait des nouvelles exclusives et, surtout, de nouvelles bandes-annonces avec des dates de sortie.

Maintenant ça remue Compte Twitter la série « The Witcher » espère que nous aurons exactement cela pour la 2ème saison de la série Witcher, car le dernier jour de la Geeked Week est censé être nous « Bienvenue dans le monde de la série ». Et si cela ne ressemblait pas à une première bande-annonce ou à une date de début ? Après tout, ils étaient Prise de vue déclarée il y a quelques temps et même une première Période de sortie appelé.

Quand la bande-annonce sera-t-elle disponible ? Les flux en direct de l’événement Netflix sont toujours activés à partir de 18h. Le dernier flux sur demain 11 juin pourrait donc contenir la bande-annonce de la nouvelle saison « The Witcher » dans les heures du soir.

Actualités Blood Origin et Nightmare of The Wolf

Le flux de nouvelles au Des productions dérivées l’émission Netflix incluse. Les candidats potentiels seraient la série prequel en six parties Le sorceleur : Origine du sang ou le film d’animation Le cauchemar du loup, qui raconte l’histoire du mentor sorceleur Vesemir et jusqu’à présent avec un seul logo a été annoncé.

Alors que Blood Origins ne sortira probablement pas avant 2022, Nightmare of the Wolf a été annoncé pour cette année. Une première bande-annonce de l’anime ou une date de sortie plus précise pourrait également suivre. Nous n’aurons des certitudes que demain et vous informerons dès que nous en saurons plus.