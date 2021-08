The Witcher Saison 2 Episode 1 : Lauren S. Hissrich révèle les détails de l’histoire de

– Publicité –



La showrunner Lauren S. Hissrich révèle les détails de l’histoire de l’épisode 1 de la saison 2 de The Witcher. La série fantastique très appréciée de Netflix. Le sorceleur est basé sur le travail et les idées d’Andrzej sapkowski de Pologne. Son histoire suit Geralt de Rivia – Henry Cavilla, chasseur de bêtes muté dont le chemin converge vers la sorcière, Yennefer (« Anya Chalotra ») et son enfant de la surprise (Ciri (Freya Alan). Une grande partie de ce que vous voyez dans la première saison est directement tiré de Sapkowski’s. The Last Wish. L’épisode pilote, par exemple, présentait la nouvelle « The Lesser Evil », mettant en vedette Renfro. Il s’agit d’une version plus sombre de Blanche-Neige.

A Grain of Truth, qui était essentiellement un récit tordu de La Belle et la Bête, mettait en vedette un personnage nommé Nivelles. Ce personnage est le chef d’un gang de bandits de grand chemin qui violent une jeune prêtresse lors d’un raid dans un temple. La prêtresse maudit Nivellen, menaçant de faire de lui un « monstre à l’intérieur du corps d’un monstre » puisqu’il était déjà l’un de ces « monstres à peau humaine ». Netflix et Kristofer Hivju ont partagé une page de script de la saison 2 de The Witcher. Il racontait l’histoire d’un marchand, de sa fille et de sa femme.

Le compte Twitter officiel Netflix Geeked a publié une vidéo mettant en vedette Lauren S. Hissrich en tant que showrunner de The Witcher révélant les détails de l’histoire de la saison 2. Hissrich confirme qu’ils adaptent « A Grain of Truth » de Sapkowski, qui est l’une de ses nouvelles préférées. . Découvrez ce qu’elle avait pour nous ci-dessous.

« Ce sont nos secrets les moins bien gardés, mais nous adaptons « A Grain of Truth ». Ce sera l’ouverture de notre deuxième saison de The Witcher. Après la première saison, je pensais que nous avions perdu la chance de finir des histoires courtes. Mais au lieu de cela, nous avons pu réécrire cette histoire et y ajouter Ciri. C’est l’histoire d’un père/fille faisant équipe dans un endroit qui n’est pas sûr pour eux. Nous pouvons apprendre à connaître Nivellen car elle est interprétée par Kristofer Heyvju. Geralt nous permet d’entrer dans son personnage ainsi que sa trame de fond. C’est une excellente façon de commencer la saison deux car il s’agit de famille. Il s’agit de secrets que nous gardons entre nous et les autres. Et il s’agit aussi des monstres en nous.

Geralt rencontre enfin Ciri à la fin de la première saison. La majeure partie de la saison 2 est consacrée à l’adaptation de Blood of Elves de Sapkowski. Le couple se rend à Kaer Morhen, la forteresse où Ciri a été formé par l’école du loup. En plus de Hivju, les plus grandes annonces de casting ont été celles de Vesemir (Kim Bodnia) et de nombreux autres sorceleurs chasseurs de monstres de Geralt. Kaer Morhen, alias « The Witchers Trail », n’est accessible qu’en raison du danger que représentent les prêtres et les mages qui considèrent les sorcières comme des abominations. Geralt et Ciri pourraient rencontrer Nivellen sur le chemin de Kaer Morhen dans l’épisode 1.

« Un grain de vérité » est maintenant confirmé dans le béton WitcherVereena (Anges Bjorn) apparaîtra également dans l’épisode 1. Verena (Anges Bjorn) est un puissant vampire qui assume le rôle d’une jeune femme et tombe amoureux. Hissrich est très ouvert à parler de « famille » et « les bêtes dans lesquelles nous sommes parfois ». Les relations père/fille de Geralt avec Ciri devraient être au premier plan de la saison 2, aux côtés de la définition récurrente et précaire de la série. monstre. Neville permettra aux téléspectateurs de déterminer si son apparence reflète son caractère.