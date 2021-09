The Witcher Saison 2 Date de sortie, intrigue, distribution et bien plus encore

– Publicité –



« The Witcher » est une série fictive de Netflix qui a reçu un amour et une appréciation massifs de la part du public. Il a honoré nos écrans à partir de décembre 2019 et maintenant la deuxième saison est en route.

Date de sortie de la saison 2 de The Witcher

La première saison de cette émission est sortie il y a plus d’un an mais elle est toujours de nouveau dans nos têtes. Et la raison derrière cela est que l’intrigue était beaucoup trop engageante et même les performances étaient au-delà de la perfection.

Il est normal qu’après avoir obtenu la première saison d’une série aussi incroyable que « The Witcher », l’attente d’une autre saison soit à son apogée. On a toujours su qu’une autre saison est là puisque Netflix l’avait déjà annoncée en novembre 2019.

Mais nous avons eu le cœur brisé lorsque la pandémie de COVID-19 a reporté la création et nous a ainsi fait attendre bien plus que le moment estimé. S’il n’y avait pas eu de pandémie, la troisième saison serait actuellement en préparation. De toute façon, nous n’avons aucun contrôle sur mère nature et avons donc approuvé le report de notre émission préférée.

Et la meilleure nouvelle que nous ayons maintenant est qu’au milieu de tous les obstacles, le groupe de production de la série a terminé le tournage en avril 2021 et la date de sortie de la saison 2 de The Witcher est le 17 décembre 2021.

L’intrigue de la saison 2 de The Witcher

La série nous enseigne que rien d’autre ne peut être plus méchant que le diable intérieur d’un humain. Oui! Bien que cette série soit un travail de fiction surnaturelle, son motif principal est de diffuser le message que les êtres humains sont le véritable mal lorsque la jalousie et la cupidité les dominent.

Geralt de Rivia est en mission pour sauver sa patrie des démons, mais avec le temps, il comprend que ce sont les êtres humains qui sont plus dangereux que les maux littéraux. La jalousie humaine, la cupidité, etc. commencent à l’irriter.

D’un autre côté, une princesse innocente Cirilla est également victime de cette cupidité et de cette torture de la part d’êtres humains et de démons. C’est Geralt qui la sauve et l’entraîne à devenir assez forte pour endurer pour elle-même et son peuple. La prochaine saison se concentrera davantage sur l’expérience de Cirilla et Geralt.

Nous saurons également si la sorcière est réellement morte ou si elle fait semblant et prépare quelque chose d’assez dangereux.