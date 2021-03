The Witcher: révéler les nouveaux détails de la deuxième saison

‘Le sorceleur’ a commencé à filmer il y a plus d’un an, et nous le passons en revue le jour de l’anniversaire, en commentant tout ce qui s’est passé par la production du service de streaming Netflix, les empêchant de terminer le travail. L’émission mettant en vedette Henry Cavill continue de fonctionner jusqu’à sa deuxième saison alors que l’acteur se remet de la blessure qui l’a emporté pendant un certain temps. Cette semaine, ils ont révélé certains détails qu’aucun fan ne devrait manquer..

Ils ont rapporté que Cavill termine une séquence de combat majeure avec le chorégraphe cascadeur Blaviken Wolfgand Stegemann, qu’elle connaît pour avoir partagé le tournage dans «Mission Impossible 7». Cette bataille impliquera plusieurs sorcières Oui aura lieu dans la forteresse de Kaer Morhen. Geralt se battra aux côtés de personnages comme Vesemir (Kim Bodnia), Lambert (Paul Bullion), Eskel (Basil Eidenbenz) et plusieurs autres.

Joey Batey (Dandelion) a rejoint le casting après une longue attente, après avoir étrangement disparu ces derniers mois. Ils ont également donné un nouveau regard sur l’armure nilgaardienne, très différent des vues de la première saison, où de nombreux téléspectateurs pensaient qu’il s’agissait de costumes bon marché. Maintenant, nous avons quelque chose de bien meilleur, et les fans l’apprécieront.

Quoi de neuf sur Netflix ajoute que de nombreux témoins ont vu une grande ville située dans les studios Arborfield, lieu où ils ont déménagé après des restrictions en Angleterre. Si la deuxième tranche suit les livres, nous verrons probablement Geralt dans la ville redanienne d’Oxenfurt. Ils ont assuré que l’intention semblait être de cacher les acteurs présents, le public devrait donc s’attendre à une surprise dans ces scènes.

[Alerta de SPOILER] Le rapport se termine par les retours Duny (Bart Edwards) et Pavetta (Gaia Mondadori) dans une séquence de flashback ou de rêve, où elle pourrait également apparaître Calanthe par Jodhi May. En raison du nombre de retards, il n’y a toujours pas de date de sortie exacte, mais cela pourrait être pour fin 2021 ou début 2022.