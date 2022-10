The Witcher recevra un remake pour les consoles de nouvelle génération

Le premier opus de la franchise de jeux vidéo »Le sorceleur » aura un remake avec le moteur graphique Unreal Engine 5, avec des graphismes améliorés pour les consoles de nouvelle génération. CD Project Rougea confirmé que l’étude La théorie du fou sera en charge du développement de la nouvelle version du jeu sortie en 2007.

Ce remake fait partie de cinq projets récemment annoncés de la franchise » The Witcher », présentés sous le titre de travail » Canis Majoris ». Pour le moment, il n’y a pas plus de détails sur le projet, bien que CD Projekt Red ait demandé de la patience aux fans qui attendaient ce projet depuis de nombreuses années.

« Nous voulons faire les choses correctement, alors soyez patients, il faudra un certain temps avant que nous puissions partager plus de détails », ont-ils écrit dans un message sur leur compte Twitter officiel.

Ce sera la première fois que la société de production CD Projekt Red travaillera avec un autre studio. Fool’s Theory a été lancé en 2015, et a depuis travaillé sur des jeux comme »Baldur’s Gate III », »Outriders » et »Hellblade: Senua’s Sacrifice. Néanmoins, CD Projekt sera impliqué dans la supervision créative de chaque aspect du remake.

Le chef du studio responsable de »The Witcher » et »Cyberpunk 2077 », Adam Badowski, a exprimé les perspectives prometteuses de faire équipe avec un nouveau studio.

« Collaborer avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitant, car certaines personnes ont déjà été impliquées dans les jeux » The Witcher « », a-t-il déclaré. « Ils connaissent bien le matériel source, ils savent depuis combien de temps les joueurs attendent de voir le remake prendre vie, et ils savent comment créer des jeux incroyables et ambitieux. »

» The Witcher » est sorti à l’origine sur PC en octobre 2007, en tant que jeu qui combinait l’exploration dans un cadre médiéval, les joueurs pouvant contrôler le chasseur de monstres Geralt of Rivia. Depuis, la franchise est devenue un succès, avec les suites »The Witcher 2 : Assassins of Kings » en 2011 et »The Witcher 3 : The Wild Hunt » en 2015.

L’histoire est basée sur les romans de l’auteur du même nom. Andrzej Sapkowski. En raison de son grand succès, Netflix a créé en 2019 une adaptation en série d’action en direct de » The Witcher », avec Henry Cavill avec le rôle de Geralt de Riv. La plateforme de streaming prépare également un spin off intitulé »The Witcher : Blood Origin ».