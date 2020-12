‘The Witcher’: Quand ‘Nightmare of the Wolf’ frappe-t-il Netflix?

Netflix Le sorceleur a été le succès surprise de 2019 et les fans ont soif d’un retour sur le continent depuis sa création. Basée sur les livres bien-aimés de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, la série mettait en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, un tueur de monstres à louer dans un monde en désordre au bord de la guerre.

Les fans étaient déjà déçus lorsque la deuxième saison de l’émission a été confirmée pour 2021. Les frustrations se sont intensifiées lorsque COVID-19 a forcé le tournage à s’arrêter plus tôt dans l’année.

Pourtant, les fans peuvent être réconfortés par le fait que Netflix a plus qu’une simple saison en préparation en ce qui concerne Le sorceleur. En plus d’une série préquelle en direct, le streamer a également The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film d’animation qui sortira bientôt.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ est un long métrage d’animation

Henry Cavill comme Geralt dans «The Witcher». | Netflix

CONNEXES: ‘The Witcher’ Saison 2: De quoi parlera la série Netflix?

Cauchemar du loup a été annoncé pour la première fois en janvier 2020, quelques semaines seulement après Le sorceleur est devenu un succès pour Netflix. Décrit comme un long métrage inspiré de l’anime, il suivra Vesemir, un sorceleur plus âgé qui a servi de mentor à Geralt.

La créatrice de la série Lauren Schmidt Hissrich et le producteur Beau DeMayo sont impliqués dans le projet. Il est produit par Studio Mir, une maison d’animation prolifique qui a travaillé sur La légende de Korra, Voltron: défenseur légendaire, Jeune justice: étrangers, et plus.

L’acteur danois Kim Bodnia a déjà été choisi dans la saison 2 de Le sorceleur. On ne sait pas à ce stade si Bodnia reprendra son rôle pour le long métrage d’animation. Vesemir est censé être du côté plus âgé pendant les événements de la série principale, donc l’implication de Bodnia dépend probablement de la jeunesse du personnage. Cauchemar du loup.

Bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas été confirmée, Netflix confirmé le 21 décembre que le film sortira en 2021. Dans le même tweet, le streamer a également révélé le logo du film.

Commençant par un pendentif de loup, similaire mais distinct de celui de Geralt, le logo se fane lentement jusqu’à ce qu’il ressemble à un crâne. Compte tenu de cette conception, les téléspectateurs pourraient avoir un ton plus orienté vers l’horreur dans cette sortie.

Pour l’instant, on ne sait rien d’autre sur le film ou son histoire. Malgré cela, j’ai faim Sorceleur les fans sont probablement simplement heureux que cela se produise.

Netflix a de nombreux projets « Witcher » en préparation

Henry Cavill est la saison 2 sur «The Witcher». | Netflix

CONNEXES: Casting de la saison 2 de ‘The Witcher’: qui revient et rejoint la série Netflix?

À part Cauchemar du loup, Netflix a également commencé à développer The Witcher: Blood Origin, une préquelle de la série principale de Henry Cavill. Située à 1200 ans avant les aventures de Geralt, la mini-série de six épisodes explorera le tout premier sorceleur.

La série concernera également la «conjonction des sphères». Dans l’histoire de la série, cet événement a vu les mondes parallèles des hommes, des elfes et des monstres se combiner, créant le monde chaotique des livres de Sapkowski et de la série Netflix.

Saison 2 de Le sorceleur a repris le tournage il y a plusieurs semaines selon les consignes de sécurité COVID-19. La production a été brièvement mise à l’écart en raison de la blessure mineure de Cavill.

Cavill sera rejoint cette saison par les membres de la distribution de retour Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allen (Ciri) et Joey Batey (Jaskier). En plus de Bodnia, la nouvelle saison ajoutera également des acteurs notables comme Le Trône de Fer favori, Kristofer Hivju comme Nivellen et Basil Eidenbenz comme Eskel, un autre sorceleur.