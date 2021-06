« The Witcher » présente un premier aperçu de sa deuxième saison

Tout au long de la semaine, Netflix a fait des allusions à la deuxième saison de The Witcher, qui a finalement révélé à ses abonnés un premier aperçu, accompagné de messages cryptés que les réseaux sociaux officiels de la série ont commencé à présenter depuis le début. du matin.

« The Witcher » a traversé des moments extrêmement difficiles, puisque sa production a été constamment interrompue en raison de la pandémie, bien que son équipe de développement ait finalement pu conclure ses travaux il y a quelques mois. Les rapports les plus récents indiquent que la série est dans une phase de post-production intense, donc un court clip axé sur Ciri a été révélé, ce qui ne manquera pas de calmer les envies des fans.

Au cours de sa première saison, « The Witcher » a laissé aux téléspectateurs de nombreuses questions sans réponse, telles que le sort de Yennefer après la bataille de Sodden. Cependant, la finale de la saison a présenté la rencontre entre Ciri et Geralt. Il semble que le sorceleur ait commencé à entraîner la princesse à Kaer Morhen, ce qui pourrait être un arc important dans ces nouveaux épisodes.

Auparavant, quelques photographies de l’actrice Freya Allan (Ciri) dans ce qui semble être une tenue d’entraînement ont été révélées, en plus de quelques images d’elle debout à côté d’Henry Cavill, la star de la série. Récemment, des images de ce qui semble être « The Wild Hunt » ont également été révélées, de redoutables méchants à la fois dans la saga littéraire et dans leurs jeux vidéo.

Avec Cavill et Allan, « The Witcher » comprend Anya Chalotra, Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Emma Appleton, Eamon Farren, Joey Baley, Lars Mikkelsen. , Royce Pierreson , entre autres.

Netflix s’inspire directement de la saga de romans et d’histoires écrites par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, ainsi que de quelques inspirations esthétiques tirées de jeux vidéo développés par le studio CD Projekt Red.La deuxième saison n’a pas encore de date précise pour sa sortie.