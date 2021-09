The Witcher obtient un autre film d’animation après le succès de Nightmare of the Wolf

L’événement TUDUM de Netflix a apporté beaucoup de surprises aux fans de certaines des plus grandes propriétés du streamer, et tandis que les fans de Le sorceleur avaient espéré plus que ce qu’ils avaient reçu lors de l’événement Geeked de la plate-forme en juillet, alors qu’ils n’avaient reçu qu’un maigre teaser qui a duré quelques secondes, ils ne se seraient pas attendus à la longue liste d’annonces et d’aperçus révélés.

Outre de nombreux nouveaux clips de la deuxième saison à venir de l’émission phare, d’autres annonces comprenaient le feu vert de sa troisième saison de la série télévisée The Witcher, une nouvelle émission pour enfants basée sur la franchise et l’annonce d’un nouveau film d’animation. . C’est exactement ce que les fans de Le cauchemar du loup attendaient d’entendre depuis avoir regardé le film précédent lorsqu’il est arrivé il y a un peu plus d’un mois sur Netflix.

Bien que ce soit la bonne nouvelle, nous allons clairement devoir attendre un peu pour en savoir plus sur le film car c’était toutes les informations que Netflix donnait en ce moment. Il y a évidemment de nombreuses façons dont le nouveau film pourrait aller, comme être une suite directe de Le cauchemar du loup, ou une toute nouvelle histoire sur un autre personnage du Sorceleur catalogue, et nous aurons tout le temps de spéculer à ce sujet car nous ne le verrons pas avant la fin de 2022 au plus tôt.

De nombreux fans espèrent que le nouveau film apportera plus de Vesemir sur les écrans, et bien que le personnage ait très rapidement constitué une base de fans de Le cauchemar du loup, Netflix a également dévoilé les premières images de l’arrivée du personnage dans la saison 2 de la série phare. Il semble que son histoire dans Cauchemar était comme un prélude à l’apparition du personnage dans la deuxième saison de Le sorceleur et a donc rempli cet objectif. Dans cet esprit, il serait plus logique que le nouveau film d’animation se concentre sur un personnage différent avant la troisième saison nouvellement annoncée.

C’est l’année de Vesemir ! Accueillez Kim Bodnia en tant que plus vieux sorceleur survivant et mentor bien-aimé de Geralt, faisant ses débuts dans The Witcher Saison 2. pic.twitter.com/8bojfrU97F – Le sorceleur (@witchernetflix) 25 septembre 2021

Vesemir fait partie intégrante des livres et de la série de jeux vidéo, et on dirait que dans Le sorceleurLors de sa deuxième saison, il participera à l’entraînement de Ciri à Kaer Morhen avec Geralt. Encore une fois, tout cela semble indiquer un besoin moindre pour le personnage d’être exploré plus avant dans un autre film d’animation prequel. Son rôle dans la saison 2 donne également la possibilité que Wild Hunt joue également un rôle dans la saison à venir ou la saison 3.

Le sorceleur La saison 2, qui a également obtenu une nouvelle bande-annonce à TUDUM, a un synopsis qui dit: « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. »

Il y a certainement un certain nombre d’itinéraires différents que l’anime pourrait emprunter, et avec les autres histoires de branchement qui ont été annoncées aujourd’hui, il faudrait une très bonne estimation pour que quiconque sache exactement où celui-ci finira. Le sorceleur et Le cauchemar du loup sont tous les deux actuellement diffusés sur Netflix, tandis que Le sorceleur La saison 2 arrive en décembre. Plus à propos Le sorceleur a été dévoilé à TUDUM.

Sujets : Le sorceleur