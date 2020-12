The Witcher: Nouvelles photos de plateau avec le barde Jaskier aka Larkspur de la saison 2

La production du 2ème saison la série à succès Le sorceleur Fonctionne à plein régime depuis plusieurs mois – malgré les nombreux revers, dans une mesure limitée La rotation s’arrête et pauses obligatoires en raison de la pandémie corona et d’un Blessure à l’acteur Geralt Henry Cavill.

Néanmoins, la showrunner Lauren S.Hissrich satisfait les nombreux fans de la série Netflix avec de nouvelles photos et vidéos de tournage, en particulier à Noël.

Nouvelles photos avec le barde Jaskier

En tant que membre de Action de sorcellerie il y avait même une carte interactive, en particulier sur le site Web de la série Calendrier de l’Avent qui révèle de nouvelles scènes et plus de la 2ème saison à des jours différents.

Maintenant c’est ça Bard Jaskier alias Larkspur tour, qui ne se soucie pas des moindres de son air accrocheur Lancez une pièce à votre sorceleur joué dans le cœur du public – comme dans celui de Geralt von Rivia de Henry Cavill, après tout, Jaskier est autorisé à accompagner le sorceleur avec son cheval Roach dans ses aventures à partir de maintenant.

le images nouvellement publiées montrer le barde avec son Guitare devant un toile de fond sauvage et romantique. Les enregistrements magnifiquement conçus pourraient bien servir de couverture pour la prochaine bande originale de Witcher. Qui sait…?

Détails de la première histoire et casting pour la saison 2

En attendant, le Cast pour la 2ème saison de « The Witcher » sur Netflix fermement. En plus de revoir Henry Cavill comme Geralt de Rivia, Anya Chalotra comme Yennefer, Freya Allan comme Ciri et Joey Batey comme Jaskier, font partie des nouveaux arrivants:

Kim Bodnia comme Vesemir

Yasen Atour comme Coen

Agnes Bjorn comme Vereena

Paul Bullion comme Lambert

Basil Eidenbenz comme Âne

Aisha Fabienne Ross comme Lydia

Kristofer Hivju comme Les niveaux

Mecia Simson comme Francesca

et bien d’autres basés sur l’éponyme Personnages de la série de livres par Andrzej Sapkowski et la série de jeux vidéo.

Détails de la première parcelle des nouveaux épisodes promettent l’apparition du Forteresse de sorceleur de Kaer Morhen velours Famille de sorceleurs de Geralt. Ciri reçoit son éducation et apprend à utiliser l’épée tout en Le destin de Yennefer est révélé après la dramatique finale de la première saison.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour la deuxième saison de The Witcher sur Netflix. Le dernier était de Mi-2021 la discussion, mais la question de savoir si la date de début prévue peut être respectée après les multiples retards est discutable. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant ici.

Une autre action de sorcellerie avec beaucoup de monstres

Un autre point fort de la campagne Witchmas est un nouvelle vidéo comme partie 2 à propos de Monstres de la série avec de nombreuses scènes de la première saison. Voir Henry Cavill en action dans le rôle du sorceleur Geralt de Rivia:

Et enfin, le sorceleur Geralt souhaite des salutations crues pour Noël – amusez-vous!

