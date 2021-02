The Witcher: Nouvelle série de bandes dessinées Witch’s Lament annoncée

La saga des sorceleurs sur Geralt of Rivia continue: En plus du populaire Le sorceleurSérie de jeux vidéo de CD Projekt Red et la nouvelle série à succès Le sorceleur avec les premiers spin-offs Netflix, est maintenant devenu un nouvelle série de bandes dessinées de Dark Horse annoncé.

« The Witcher: Witch’s Lament«Représente une nouvelle série limitée de romans et complète les histoires sur le sorceleur Geralt von Rivia. Dans ce document, Geralt se rend au Chasser une sorcièrejuste pour la regarder brûler sur le bûcher. Les images de l’acte hantent Geralt et ne le lâchent jamais. L’intrigue raconte un mystérieux secret sur la mort de la sorcière et sa hideuse poursuite.

La nouvelle bande dessinée est de l’auteur polonais Bartosz Sztyborqui a déjà publié un grand nombre d’histoires de la saga sorceleur des jeux « Witcher ». Son travail le plus récent est la série populaire « The Witcher: Fading Memories ». Son dernier ouvrage « The Witcher: Witch’s Lament # 1 » sortira le 28 mai 2021 à Dark Horse Comics.

La saga Witcher continue comme un jeu et une série

Entre-temps, un accord a été conclu entre le studio de développement CD Projekt Red et l’auteur et créateur polonais de la saga Witcher, Andrzej Sapkowski, après des années de litige. Cela ouvre la voie à nouveaux jeux Witcher après la dernière piste The Witcher 3.

Pendant ce temps, Netflix étend également l’univers de Witcher avec ses premiers spin-offs. Après le début sensationnel de la première saison de The Witcher avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt von Rivia, le 2ème saison. Il y a aussi une série prequel The Witcher: Blood Origin et un film d’anime appelé The Witcher: Nightmare Of The Wolf, qui devrait être lancé prochainement sur le fournisseur de streaming.

Les nouvelles bandes dessinées de Witcher devraient raccourcir le temps d’attente pour les nouveaux épisodes de la série Netflix. Il faudra du temps avant que nous puissions nous attendre à un nouveau jeu. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce officielle.

Couverture de la bande dessinée de « The Witcher: Witch’s Lament » © Dark Horse Comic / CD Projekt Red