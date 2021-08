The Witcher: Nightmare of the Wolf oblige le mentor de Geralt à affronter ses démons

Comme nous l’avons appris précédemment, Le sorceleur : le cauchemar du loup est un prochain film d’animation dark fantasy sud-coréen-américain pour Netflix. Le prochain long métrage d’aventure servira de spin-off de la série Netflix Le sorceleur. Le film lui-même se déroule avant les événements de la série d’action en direct et cherchera à expliquer davantage le monde du sorceleur, y compris la façon dont les chasseurs de monstres mutants par magie sont créés. Le cauchemar du loup se concentrera sur l’histoire d’origine du mentor de Geralt et collègue sorceleur, Vesemir. Découvrez la toute nouvelle bande-annonce intégrale ci-dessous!

En janvier 2020, Netflix avait annoncé qu’une adaptation en film d’animation était en préparation du studio d’animation coréen, Studio Mir. Lors de l’événement virtuel WitcherCon en juillet 2021, un teaser « Annonce de date » a été publié. La distribution de voix pour le prochain film comprend Theo James (Divergent, Comment ça finit) comme Vesemir, Lara Pulver (Bord de demain, Monde souterrain : guerres sanglantes) comme Tetra, Graham McTavish (Le Hobbit, Aquaman) comme Deglan, et Mary McDonnell (Dance avec les loups, Jour de l’indépendance) en tant que Lady Zerbst. Le film d’animation est écrit par Beau DeMayo et produit par Lauren Schmidt Hissrich.

Kwang Il Han, directeur du Studio Mir, a déclaré Le bord l’un des avantages du format animé était de permettre aux sorciers de porter leurs doubles lames emblématiques : « Les acteurs avaient du mal à porter plusieurs épées en même temps, car elles étaient trop lourdes, donc ils ne portaient qu’une épée à la fois », dit-il. . « Dans l’anime, nous n’avons pas ces restrictions. » Certains fans connaissent peut-être le studio d’animation sud-coréen, Studio Mir, d’émissions telles que Netflix Voltron : les défenseurs légendaires, et Nickelodeon Avatar : La Légende de Korra. Le nouveau film Netflix fournira également aux fans une trame de fond utile pour Vesemir, car son personnage devrait officiellement apparaître dans la deuxième saison à venir de la série dès son arrivée en décembre. N’oubliez pas de jeter un œil à l’affiche promotionnelle de sortie !

Dans d’autres nouvelles, Le sorceleur la série d’action en direct continue de s’intensifier pour ses débuts dans la saison 2 en décembre prochain. Netflix a officiellement confirmé que le premier épisode de la série d’action en direct sera une adaptation de A Grain of Truth, qui est l’une des premières histoires de l’anthologie The Last Wish d’Andrzej Sapkowski. D’après ce qui a également été montré dans la nouvelle bande-annonce de cette préquelle sanglante du chasseur de monstres sarcastique et gore, il semble que Geralt ne soit pas le seul sorceleur qui aime profiter d’un bon long bain dans la baignoire.

Cette toute nouvelle bande-annonce fait suite à un teaser plus court sorti le mois dernier et arrive quelques semaines seulement avant les débuts officiels du prochain film d’animation. Le sorceleur : le cauchemar du loup devrait avoir une durée d’exécution d’au moins 81 minutes. Le nouveau film à venir devrait sortir le 23 août 2021, tandis que la deuxième saison de Le sorceleur est prévu pour la première le 17 décembre 2021. Les deux nouveaux projets seront disponibles en streaming sur Netflix.

