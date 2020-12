« The Witcher: Nightmare of the Wolf » lance le logo officiel

« The Witcher » travaille sur ses futurs projets pendant la des vacances, et il semble que les fans ont un cadeau surprise pour célébrer la saison. Sur Twitter, l’internaute a surveillé de près les pages de la franchise tout en prévisualisant certains cadeaux, et le cadeau qui a été publié aujourd’hui était le premier regard sur « The Witcher: Nightmare of The Wolf. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Krasinski: «Quelques bonnes nouvelles» revient avec Dwayne Johnson comme père Noël

Le message, que vous pouvez trouver ci-dessous, montre le Logo créé pour l’anime. « Le sorceleur » a annoncé pour la première fois que cet ambitieux projet d’anime était en préparation plus tôt cette année et les fans attendaient une mise à jour de la série depuis.

Il Logo échantillon uune sorte de masque de loup contre un écran noir absolu, et est accompagné d’une musique sinistre. Le masque sterling est embué lorsque le texte apparaît montrant le nom de l’anime et tous les Logo se répète pendant quelques secondes avant de passer au noir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Fantastic Four »: Vegas Sportsbook Bet Giancarlo Esposito May Be Dr. Doom

Ce logo ne révèle peut-être pas grand-chose, mais montrer aux fans que les choses bougent derrière la scène. « The Witcher: Nightmare of the Wolf » C’est un point chaud depuis son annonce, vous pouvez donc voir pourquoi les fans veulent plus d’informations sur le film dès que possible.

« Le sorceleur » est actuellement enregistre sa deuxième saisonNous n’avons pas encore de date de sortie.