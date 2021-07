The Witcher: Nightmare of the Wolf Bande-annonce: Le jeune Vesemir combat des monstres dans l’anime Netflix

Netflix a publié une bande-annonce pour Le sorceleur : le cauchemar du loup, une préquelle animée de Le sorceleur. Le prochain film offrira une version inspirée des dessins animés des aventures du jeune Vesemir sur le continent. Le teaser présente un Vesemir cool et charismatique, qui change du comportement maussade habituel des sorceleurs. Les créateurs semblent opter pour un ton moins sérieux avec celui-ci, et à en juger par le teaser, Le cauchemar du loup semble amusant et bourré d’action. La bande-annonce présente également Vesemir nu dans la baignoire, un hommage aux jeux et à la scène désormais emblématique d’Henry Cavill de Le sorceleur.

Le synopsis officiel de Le sorceleur : le cauchemar du loup se lit comme suit: « Le monde de The Witcher s’étend dans cette histoire d’origine animée: Avant Geralt, il y avait son mentor Vesemir – un jeune sorceleur captivant qui a échappé à une vie de pauvreté pour tuer des monstres pour de l’argent. Mais quand un nouveau monstre étrange commence à terroriser un royaume politiquement chargé, Vesemir se retrouve dans une aventure effrayante qui l’oblige à affronter les démons de son passé. »

Netflix a également publié les descriptions des personnages et la distribution de la voix avec la bande-annonce.

Vesemir – Exprimé par Theo James (Castlevania, Monde souterrain): « Vesemir a grandi comme serviteur dans le domaine d’un noble, travaillant de longues journées pour trop peu d’argent. Il aspire à se libérer de son statut social et à explorer le continent pour trouver son destin. »

Tetra – exprimé par Lara Pulver (Les fantômes, Sherlock): « Tetra Gilcrest est une puissante sorcière descendante de l’un des premiers mages du continent, et croit que la magie relie toutes les choses de beauté. Elle et ses partisans travaillent pour maintenir la paix sur le continent en veillant à ce que la magie ne soit pas abusée. «

Deglan – Exprimé par Graham McTavish (Le Hobbit, Étranger): « Deglan a été élevé sur les îles Skellige dures et impitoyables et est le guerrier-chef endurci des sorceleurs. Il est farouchement fidèle à ses « garçons » et déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour les protéger. «

De plus, dans un ensemble d’événements déroutants, Graham McTavish a été jeté dans Le sorceleur la saison 2 aussi, bien qu’en tant qu’autre personnage, le maître espion Djiskhtra. Alors que son personnage Deglan apparaîtra également dans le prochain spectacle avec Tamer Hassan le jouant.

Lady Zerbst – Exprimé par Mary McDonnell (Dance avec les loups): « Lady Zerbst est une noble de Kaedwen qui a hérité du siège de son mari au conseil consultatif du roi après sa mort. Elle est depuis devenue l’une des conseillères les plus dignes de confiance du roi et une fervente partisane des sorceleurs. »

Kwang Il Han réalise le film avec Beau DeMayo qui écrit le scénario. DeMayo a déjà écrit l’épisode un de Le sorceleur. L’animation époustouflante est une gracieuseté de Studio Mir, la maison d’animation coréenne derrière des succès comme La légende de Korra et Dota : Sang de Dragon. DeMayo a promis que le film sera plus qu’un simple festival d’action et utilisera l’animation pour raconter une histoire poignante. Beau DeMayo, Kwang Il Han et Le sorceleur showrunner Lauren Schmidt Hissrich sont tous les producteurs sur Le sorceleur : le cauchemar du loup.

Bien qu’il se déroule des siècles avant les événements de Le sorceleur, Le monde de Le cauchemar du loup ne semble pas très différent. Les monstres existent, les chasseurs de monstres existent et les gens les détestent, mais tout ce dont les sorciers se soucient, c’est leur pièce de monnaie.

Le sorceleur : le cauchemar du loup n’est pas la seule retombée. Une série prequel en direct intitulée Le sorceleur : Origine du sang est en développement. La préquelle se déroulera 1200 ans avant les événements de The Witcher et racontera l’histoire du tout premier sorceleur, avec Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh et Sophia Brown en tête.

Le sorceleur : le cauchemar du loup peut aider à stimuler l’intérêt pour Le sorceleur, avant la première de la saison 2 en décembre. Netflix pourrait également donner son feu vert à plus Sorceleur retombées si Le cauchemar du loup s’avère être un succès. Après tout, les sources ne manquent pas. Le sorceleur : le cauchemar du loup diffuse exclusivement sur Netflix à partir du 23 août 2021. Plus de détails seront bientôt disponibles. Alors restez à l’écoute.

