The Witcher : Netflix publie la chronologie officielle de la série

Avec la franchise »Le sorceleur » De Netflix en expansion avec de nouvelles productions, la plateforme de streaming vient de dévoiler une image avec la chronologie officielle de chacune de ses séries, explorant le passé et le présent du Continent.

Publié via le compte Twitter officiel de la série, sur la photo, vous pouvez voir la série »The Witcher: Origine du sang », »The Witcher Nightmare of the Wolf » et les deux saisons de »The Witcher » ordonnées de gauche à droite. Les événements de »Blood Origin » se déroulent en l’an 0, tandis que la saison 2 de la série principale se déroule en 1264.

En comparant les livres originaux écrits par Andrzej Sapkowskil’histoire se déroule au 13ème siècle, commençant en l’an 1248 et se terminant avec son dernier livre »La Dame du Lac » situé en l’an 1268.

» The Witcher: Blood Origin » est une histoire originale créée par Netflix, se déroulant 1200 ans avant les événements de la série principale, à la suite d’une bande d’elfes et d’un nain, chacun d’eux d’un clan et d’une tribu différents unis pour vaincre un ennemi commun. La série explorera l’événement de la Conjonction des Sphères, marquant la première fois que la franchise plonge aussi loin dans son passé.

Avant la première de »Blood Origin », Netflix a sorti »The Witcher : Le Cauchemar du Loup », un film d’animation qui se concentre sur une autre époque de l’univers » The Witcher ». Dans l’anime, nous voyons la Wolf School, ainsi que les événements qui ont conduit à sa chute.

Lorsque la première saison de » The Witcher » a été créée, de nombreux fans étaient confus car l’histoire suivait trois chronologies distinctes, en particulier l’histoire de Yennefer de Vengerberg, Geralt de Rivia et Cirilla de Cintra. Au-delà des petits dialogues des personnages, les téléspectateurs ne savaient pas à quel moment les événements se déroulaient, la plupart de leurs personnages ne vieillissant pas naturellement.

La saison 3 de »The Witcher » couvrira les événements du roman »Time of Contempt », où nous verrons Yennefer entraîner Ciri à la magie. Selon le synopsis officiel de Netflix, les personnages reviendront à Aretuza, vivant de près la corruption politique et magique de la région.

» The Witcher » présentera sa troisième saison à l’été 2023. » The Witcher: Blood Origin » arrivera sur Netflix le 25 décembre.