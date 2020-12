The Witcher: Netflix présente le scénario de la deuxième saison avec de nouveaux détails d’histoire

La série à succès Le sorceleur de Netflix est actuellement en train de produire le 2ème saison. Malgré quelques revers causés par la Arrêts de tournage en raison de la pandémie corona ainsi qu’un Violation de L’acteur Geralt Henry Cavill. Pourtant, les travaux semblent progresser.

Afin de garder les fans heureux pendant qu’ils attendent les nouveaux épisodes et de maintenir l’anticipation, la showrunner Lauren S.Hissrich a déjà publié divers clips et première série d’images de la nouvelle saison pour la saison de Noël.

Après hier une référence au début du film d’anime dans le cadre de la campagne Witchmas The Witcher: Nightmare Of The Wolf est sorti en 2021, Netflix intensifie maintenant et en présente un Extrait du scénario de l’épisode d’ouverture de la saison 2:

A découvert des indices sur de nouveaux personnages et monstres

Connaisseur de Saga Witcher de l’auteur Andrzej Sapkowski signifie dans le texte Notes sur les nouvelles de « The Last Wish » et « The Sword of Destiny » d’avoir reconnu:

Selon l’extrait de script, on peut voir qu’une nouvelle attaque de monstre peut être attendue dès le début de la nouvelle saison. Le marchand Colin Coppercloth voyage avec sa femme Meena et sa fille Kira à travers une forêt épaisse et sombre jusqu’à leur arrivée dans un village. Le spectacle qui leur est présenté est extrêmement inquiétant. Puis la femme disparaît et sa fille est trempée de sang. Lorsqu’elle est à nouveau attaquée, Kira voit apparemment son père être attaqué par quelque chose de monstre. Elle s’enfuit vers une villa sur une colline avec une seule fenêtre éclairée. Geralt commente toute la scène d’horreur depuis le début.

The Witcher: casting de la saison 2

En attendant, le Cast pour la 2ème saison de « The Witcher » sur Netflix. En plus de revoir Henry Cavill comme Geralt de Rivia, Anya Chalotra comme Yennefer, Freya Allan comme Ciri et Joey Batey comme Jaskier, font partie des nouveaux arrivants:

Kim Bodnia comme Vesemir

Yasen Atour comme Coen

Agnes Bjorn comme Vereena

Paul Bullion comme Lambert

Basil Eidenbenz comme un âne

Aisha Fabienne Ross comme Lydia

Kristofer Hivju comme Nivellen

Mecia Simson comme Francesca

Détails de la première histoire a promis à l’avance l’apparition du Forteresse de sorceleur de Kaer Morhen velours Famille de sorceleurs de Geralt. Ciri reçoit sa formation et apprend à utiliser l’épée alors que le destin de Yennefer est révélé après la finale dramatique de la première saison.

The Witcher: Saison 2 et film d’animation en 2021

Encore debout pas de date de sortie pour la 2ème saison « The Witcher » sur Netflix. Ça va commencer par un début au plus tôt à la mi-2021 attendu. Avant cela, cependant, selon la dernière annonce, le film d’anime nous attend The Witcher: Nightmare Of The Wolf sur Netflix.

Pour le plus grand plaisir des fans, il y a aussi une vidéo amusante pour la première saison avec une collection de glissades folles qui sont arrivées aux acteurs pendant le tournage:

