The Witcher : Netflix confirme le début du tournage de la saison 3

Après divers reportages affirmant que la saison 3 de »Le sorceleur » commencerait ses enregistrements, Netflix a officiellement annoncé que le tournage avait commencé. Le géant du streaming vient de publier la première image officielle du tournage de »The Witcher » avec les protagonistes Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allen assis dans leurs costumes de Geralt de Riv, Yennefer de Vengerberg et Ciri, respectivement.

Cerise sur le gâteau, Netflix a également publié le synopsis officiel de cette troisième saison, nous donnant un avant-goût du chaos à travers le continent et de la prochaine étape de la formation de Ciri. Le synopsis complet dit ce qui suit :

Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes du continent se précipitent pour la capturer, Geralt entraîne Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. forteresse gardée, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille – au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout risquer – ou risquer d’être perdus les autres pour toujours.

Bien qu’il y ait peu de détails sur l’intrigue et les personnages qui apparaîtront dans cette troisième saison, Lauren S. Hissrich, showrunner de la série, a déclaré que ces nouveaux chapitres seront davantage basés sur les livres »The Witcher » que les saisons précédentes. , en disant: « C’est une saison vraiment amusante et elle suit de très près un livre en particulier. Il y a beaucoup d’action, un peu de mort. »

La saison 3 adaptera principalement les événements du roman d’Andrzej Sapkowski »Time of Contempt », le deuxième roman de la saga principale »The Witcher ». La deuxième saison de la série est sortie en décembre 2021, après de longs retards dus aux complications de la pandémie.

Cependant, même avec la longue attente, l’émission s’est imposée comme l’une des plus populaires sur la plateforme de streaming. Lors de sa première, il a été partagé que la saison 2 de » The Witcher » avait atteint 2,2 milliards de minutes de vues au cours de sa première semaine.

Le succès de l’adaptation Netflix a été tel qu’elle continuera d’élargir l’univers de »The Witcher ». Eh bien, il a précédemment lancé l’anime dérivé appelé » The Witcher: Nightmare of the Wolf », axé sur le passé des personnages Vesemir et Kaer Morhen.

De plus, bien que la saison 3 puisse sembler lointaine, le public peut s’attendre à explorer davantage le continent dans la prochaine série préquelle, »The Witcher: Origine du sang », une mini-série d’action en direct se déroulant 1200 ans avant les événements de la série principale.