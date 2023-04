The Witcher: Netflix a publié une nouvelle affiche de la saison 3 et a fait une annonce inattendue

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur C’est l’un des plus attendus sur Netflix. Découvrez leur nouvelle affiche et rencontrez l’annonce.

©NetflixGeralt de Riv et Yennefer

Il n’entre pas dans la discussion que Le sorceleur C’est l’une des meilleures séries de science-fiction disponible sur Netflix. Avec Henry CavillIl a captivé, depuis sa première en 2019, des milliers de personnes à travers le monde. En fait, il atteint un tel point qu’il est parmi les plus visionnés de l’histoire de la plateforme.

Tel est ainsi Netflix continue de miser sur Le sorceleur et bientôt la troisième saison sera diffusée. Après la fureur provoquée par les deux premières éditions, l’arrivée de plusieurs épisodes qui tiennent les fans en haleine est désormais attendue. En effet, la fin de la dernière partie a laissé les téléspectateurs en vouloir plus car elle a ouvert les portes à une histoire beaucoup plus frappante et engageante.

Cependant, pour connaître les nouveaux épisodes de Le sorceleur Nous devrons attendre l’été des États-Unis, qui se déroule entre juin et septembre de ce 2023. Cette nouvelle a été confirmée au TUDUM, l’événement Netflix qui s’est tenu l’année dernière. Là, en plus, ils ont lancé une affiche. On pouvait y voir le symbole de l’école des loups avec l’hirondelle qui représente Ciri.

En tout cas, maintenant la production est allée plus loin et a surpris les fans avec une nouvelle image. Sur cette affiche qui vient de sortir, on peut voir Ciri, Yennefer et Geralt de Rivia s’embrasser. Mais, cette photographie n’est pas venue seule, mais avec une légende que tout le monde a déjà adorée : « Tiens bon. À demain »lit l’annonce.

Avec ces mots, ils ont clairement indiqué que, probablement dans quelques heures, la bande-annonce officielle ou la date de sortie tant attendue seront connues. Cependant, au-delà de cela, il y a une chose qui est certaine : ce qui s’en vient dans la nouvelle édition de cette série sera bien plus captivant. En fait, c’est ce que son synopsis officiel indique clairement.

« Alors que des monarques, des sorciers et des bêtes de tout le continent rivalisent pour la capturer, Geralt cache Ciri à Cintra, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. En tant que professeur de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Là, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout risquer ou risquer d’être perdus à jamais. » pointe vers la description.

