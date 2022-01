The Witcher n’est plus : elle a été dépassée comme la série Netflix la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

La deuxième saison de la série Henry Cavill était la plus populaire de ces dernières semaines, mais récemment Nielsen a annoncé qu’elle était dépassée.

©NetflixThe Witcher n’est plus : elle a été dépassée comme la série Netflix la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen.

fans de Le sorceleur ils ont dû attendre plus de deux ans pour le retour de la série sur le service de streaming Netflix, en raison de la pandémie de coronavirus. C’est le 17 décembre 2021 que les nouveaux épisodes sont arrivés au catalogue de la plateforme et sont rapidement devenus les plus regardés au monde, mais on savait depuis peu que aux États-Unis, ce n’est plus le plus populaire.

Les chiffres suivants arrivent grâce au compteur d’audience nielson, qui publient des données hebdomadaires sur l’audience américaine couvrant la télévision et le streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Malheureusement, ces entreprises ne publient généralement pas leurs chiffres et c’est pourquoi elles prennent près d’un mois pour les vérifier afin qu’ils soient aussi précis que possible.

+La série Netflix la plus regardée aux États-Unis

Selon le rapport de nielson, la série Netflix la plus regardée aux États-Unis entre la semaine du 27 décembre et le 2 janvier 2022 était cobra kai, avec un total de 2 423 millions de minutes vues. La quatrième saison est arrivée sur la plateforme le 31 décembre et est rapidement devenue le contenu le plus choisi par les abonnés dans divers pays.

Ce nouvel épisode est venu après une troisième partie dynamique, qui a laissé les fans désireux de voir plus de l’histoire. À cette occasion, Daniel La Russo Oui Johnny Laurent unissent leurs dojos, Miyagi-Do et Eagle Fang, pour affronter Cobra Kai dans le championnat de karaté All Valley. Cependant, le méchant John Kreese cache un as dans sa manche qui équilibrera les choses avec ses rivaux.

La deuxième place du classement positionne le film Charme de Disney+ avec 2,198 millions de minutes et sur le podium se trouve également Ne lève pas les yeux avec 2,024 millions de minutes. Le reste du Top 10 est complété par : Le sorceleur (1 827 millions), Émilie à Paris (1,110M), Cocomelon (751M), NCIS (730M), Esprits Criminels (636M), La Roue du Temps (630 M) Oui Seinfeld (561M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂