The Witcher: Monster Slayer, un nouveau jeu basé sur AR, bientôt disponible sur les appareils iOS et Android

Développeurs de jeux vidéo CD Projekt Red a annoncé un nouveau jeu de réalité augmentée pour les appareils iOS et Android appelé The Witcher: Monster Slayer.

Voici comment le studio a décrit le jeu: “Les monstres parcourent librement le pays en grand nombre, et le rôle relativement nouveau de” sorceleur “est devenu indispensable sur le continent. Le monde n’entendra plus parler de Geralt of Rivia pendant des centaines d’années. Vous devez prendre le relais, devenir un tueur de monstres d’élite et débarrasser le monde des bêtes immondes. “

Des créatures immondes parcourent le continent – c’est votre travail de devenir le tueur de monstres, de traquer les proies et de les abattre en RA! The Witcher: Monster Slayer, développé par @Spokko_games, qui fait partie de la famille CD PROJEKT, arrive bientôt sur iOS et Android! Plus d’informations sur https://t.co/fNTCv8kToA pic.twitter.com/I73KQNqirH – The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) 26 août 2020

Selon CD Projekt Red, le jeu, avec des visuels de qualité console, met les joueurs au défi d’explorer le monde qui les entoure tout en suivant, en étudiant et en combattant des monstres.

Les développeurs de jeux révèlent que les joueurs peuvent utiliser l’heure de la journée et les conditions météorologiques réelles à leur avantage et venir au combat préparés.

Les joueurs peuvent également préparer de puissantes potions et huiles, fabriquer des bombes et des appâts pour monstres, ainsi qu’améliorer les compétences et l’équipement du personnage pour vaincre des ennemis plus coriaces.

Selon le développeur, “En plus du combat AR à la première personne, le jeu contient également de riches quêtes basées sur l’histoire qui vous mèneront dans des aventures à part entière sur votre chemin pour devenir un tueur de monstres professionnel.”

