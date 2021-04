The Witcher: Monster Slayer ouvre la phase bêta pour Android – alors vous vous inscrivez!

Avec The Witcher: Monster Slayer apparaît comme l’alternative au sorceleur Pokémon Go et avec lui un autre jeu AR dans lequel le monde réel et le smartphone se connectent. Alors que le nouveau jeu « The Witcher » est déjà testé avec diligence dans certains pays via iOS, les utilisateurs d’Android du monde entier peuvent désormais emboîter le pas en s’inscrivant au Phase bêta S’identifier.

The Witcher: Monster Slayer jouer sur Android – Voici comment!

Ceux qui s’ennuient des adorables monstres de poche de l’univers Pokémon peuvent désormais s’inscrire à la bêta d’accès anticipé de « The Witcher: Monster Slayer » et se consacrer aux créatures les plus meurtrières. Avec l’inscription, les utilisateurs d’Android peuvent accéder au jeu de rôle en réalité augmentée plus tôt que les autres pour le prochain lancement progressif, et Monster Slayer peut avant la sortie officielle Télécharger.

Comment m’inscrire? Il vous suffit de vous rendre sur le site du jeu via ce lien et de vous inscrire à la phase préliminaire avec les informations suivantes:

Adresse e-mail Google Play (important, sinon vous ne pouvez pas être activé pour l’accès anticipé)

Fabricant de smartphone

Maquette de smartphone

Quand est la sortie? Il n’y a pas de date de sortie officielle pour « The Witcher: Monster Slayer », à l’exception de l’annonce approximative d’une sortie cette année. Pour cela, le soft launch technique du jeu AR devrait déjà être fin avril et donc aussi l’activation pour Early Access.

Voici à quoi cela ressemble lorsque vous partez à la chasse aux monstres dans le jeu AR. © Projet Spokko / CD

De quoi parle Monster Slayer?

Le jeu de réalité augmentée pour votre smartphone est également un jeu de rôle une histoire et différentes quêtes est inclus, comme on peut s’y attendre de la Les principaux jeux de The Witcher connaître. Cependant, aucune connaissance préalable des jeux, les livres de Andrzej Sapkowski ou la Adaptation Netflix pour être nécessaire. Parmi les fonctionnalités sont:

Explorer le monde du jeu

Développement de personnage

Anciens et nouveaux monstres et ennemis

Batailles inspirées des RPG

Brasser des potions

Fabriquer des bombes

Récoltez des trophées

Combien coûte le jeu mobile? Monster Slayer ne vous coûtera rien, c’est censé être jeu gratuit pour Android et iOS. Les achats en jeu seront probablement toujours effectués.