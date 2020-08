The Witcher: Monster Slayer annoncé – le nouveau jeu de rôle AR pour smartphones

C’était inattendu: un nouveau jeu dans l’univers de The Witcher sera bientôt disponible directement sur votre smartphone: The Witcher: Monster Slayer! Comme l’a annoncé aujourd’hui le développeur Spokko, membre de la famille CD Projekt, le jeu sera un jeu de rôle en réalité augmentée à la Pokémon Goc’est pour les deux iOS et Android apparaît.

Un premier trailer pour The Witcher: Monster Slayer

Dans “The Witcher: Monster Slayer”, vous pouvez devenir vous-même un sorceleur et adoucir votre vie avec un peu de RA. Dans le style de Geralt von Rivia, vous devez vous prouver contre les monstres virtuels avec des signes, des potions et votre épée. Vous pouvez avoir un premier aperçu du jeu mobile dans la bande-annonce d’annonce:

Donc c’est fini avec des Pokémon mignons et des choses idiotes Baguette en agitant, maintenant vous pouvez devenir un véritable massacreur de monstres et chasser les crevettes forestières – du moins sur l’écran du smartphone. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais toutes sortes d’informations sur le contenu du prochain jeu mobile:

Poursuivez, étudiez et combattez des monstres bien connus

Influence par heure de la journée et conditions météorologiques réelles

Créez de puissantes potions, huiles, bombes et appâts pour monstres

Préparez et améliorez votre propre personnage avec des épées et des signes

Quêtes riches et basées sur l’histoire inspirées des autres jeux de la série

© Projet Spokko / CD

Vous pouvez trouver plus d’informations et les premières photos sur le site du prochain jeu.