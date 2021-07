« The Witcher: Monster Slayer » a confirmé sa date de sortie

« The Witcher: Monster Slayer » a donné à certains fans de la franchise un accès anticipé à ce titre pour appareils mobiles, dans lequel le joueur peut entreprendre la chasse aux créatures mythiques, grâce aux efforts de l’équipe de développeurs du studio Spokko , qui ont révélé que le jeu sera enfin disponible à partir du 21 juillet.

« The Witcher: Monster Slayer » est un jeu de réalité augmentée au format RPG inspiré du monde narratif habité par le sorcier Geralt de Rivia, nous plaçant bien avant le début de ses aventures, nous mettant dans la peau d’un nouveau sorcier qui doit chasser diverses créatures pour développer leurs compétences magiques et de combat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’original « The Legend of Zelda » atteint un prix d’enchères exorbitant

Les joueurs qui accèdent à « The Witcher: Monster Slayer » via Android peuvent désormais s’inscrire via Google Play. Ce faisant, ils pourront obtenir un objet spécial : l’épée d’acier de Kaer Morhem, en plus de recevoir une augmentation de 10 % de l’expérience avec chaque monstre qu’ils éliminent dans leur jeu.

Avec « Monster Slayer », la franchise « The Witcher » présente une histoire qui se déroulera à travers les quêtes que le joueur recevra tout au long de sa partie. Semblable à d’autres jeux de réalité augmentée pour mobiles (voir Pokemon GO), des monstres apparaissent à l’écran pour engager le joueur dans des combats rapides à la première personne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars: The Old Republic » recevra une nouvelle extension

Le 9 juillet aura lieu la première édition de « WitcherCon », la première convention entièrement centrée sur la franchise « The Witcher », qui en plus de célébrer la création littéraire d’Andrzej Sapkowski, présentera de nouvelles mises à jour sur la saga du jeu vidéo développé de CD Projekt Red, de la même manière que la série télévisée à succès Netflix.

Avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, « The Witcher » aura bientôt la première de sa deuxième saison. De plus, Netflix a préparé deux nouveaux films d’animation inspirés de cet univers narratif, dont « WitcherCon » devrait offrir de nouveaux détails sur leur production.