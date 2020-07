The Witcher Monster: le bestiaire de la série Netflix

Vous souvenez-vous du Hirikka lors de la première saison de “The Witcher”? Non, je n’ai pas de hoquet. C’était l’un des monstres de la série fantastique. Dans notre bestiaire, nous vous montrerons quels êtres et monstres ont rendu la vie de Geralt von Riva encore plus difficile.

Kikimora





Le monstre Kikimora traque lentement sa victime.



Mais il a fait le calcul sans Geralt de Riva.



À la fin, l’habitant des marais atterrit sur un gardon dans le sac mortuaire.

Habitat: Maison, marais

Maison, marais Fonctionnalités: monstre ressemblant à une araignée à tête humaine

Au tout début de la série “The Witcher”, nous voyons Geralt von Riva affronter un Kikimora. L’être agressif n’a pas été spécialement conçu pour la saga fantastique, mais, comme beaucoup d’autres monstres, est basé sur des légendes et des mythologies.

Le Kikimora vient, par exemple, de la mythologie slave. Elle y est décrite comme une figure féminine qui vit dans le marais ou est prête à faire des bêtises en tant qu’esprit de la maison. Un kikimora survient lorsque les femmes meurent à la naissance. Le monstre porte maintenant le visage des morts.

Les histoires sur l’esprit de la maison disent que le kikimora pénètre par des trous de serrure dans les chambres des victimes, repose sur la poitrine des dormeurs et étouffe.

Danger imminent? Quoi qu’il en soit: vous ne devriez pas tomber sur un Kikimora.

Des êtres mixtes comme Silvane

«Tu viens de me jeter une pierre?

Habitat: partout

partout Fonctionnalités: Mélange de deux êtres vivants comme l’homme et le mâle

Les êtres mixtes comme dans ce cas Torque der Silvane ne peuvent pas être appelés le vrai monstre “The Witcher”. Néanmoins, ils appartiennent au bestiaire. Geralt von Riva se voit confier la tâche de tuer un «diable» – mais il rencontre le Torque instable mais prêt à combattre.

L’origine de cet être pourrait être dans la mythologie gréco-romaine. Les histoires de Minotaure rappellent beaucoup Silvane car ce sont aussi des êtres hybrides.

Danger imminent? Dans l’univers de “The Witcher”, Silvane est considéré comme inoffensif – surtout parce qu’ils sont végétariens.

Striege

Pour un dîner romantique à deux, cependant, elle doit s’habiller un peu …

Habitat: Église, cimetière

Église, cimetière Fonctionnalités: énormes griffes et crocs acérés, penchant pour le sang et la chair humains

Le combat entre Geralt von Riva et le Striege n’était pas un mauvais parent. Les deux ne se sont vraiment rien donné. Nous apprenons que le monstre spécifique “The Witcher” est la princesse ensorcelée Adda, fille du roi Foltest.

On ne sait pas d’où vient le mythe original. Il existe des mentions isolées dans différentes cultures – bien qu’avec des récits variés. Selon une légende albanaise, un “Shtriga” est une sorcière suceuse de sang qui se déguise en insecte pendant la journée.

Il existe également un genre de plantes appelé striga (comme le striege est appelé en anglais). Les espèces associées sont considérées comme des semi-parasites et menacent la production alimentaire, en particulier dans les zones de savane d’Afrique.

Danger imminent? Donc, si vous n’êtes pas un sorceleur, vous devriez rapidement prendre vos jambes dans votre main lorsque vous tombez sur une mauvaise herbe.

Selkie Maw

Heureusement, les images ne sentent pas!

Habitat: Lac

Lac Fonctionnalités: Grande bouche

Nous ne voyons pas Selkie Maw dans “The Witcher” – du moins pas dans son intégralité. Nous ne pouvons que deviner les parties des entrailles qui collent au corps de Geralt von Riva. Seules les informations que donne un citadin et que Jaskier écrit nous apprennent que c’est un monstre avec une gueule gigantesque et des dents de diable. On dit qu’il a mangé Geralt, qui s’est ensuite libéré de l’intérieur avec son épée.

Il n’y a pas de monstre comparable comme le Selkie Maw dans les légendes. Cependant, il y a une histoire selon laquelle le dragon de Brosno vivrait dans un lac non loin de Moscou. Même aujourd’hui, les gens sont partis voir le monstre.

Peut-être que le Selkie Maw est dérivé des êtres aquatiques mythologiques appelés Selkien. Ils viennent de la mythologie nordique en Irlande, en Écosse et en Islande et sont considérés comme des êtres amicaux qui sont en fait des phoques mais peuvent changer de forme.

Danger imminent? Si vous n’avez pas de compétences en combat à l’épée et en alchimie comme Geralt, vous feriez mieux d’éviter les lacs et de les éviter à grande échelle.

Animal de compagnie de l’assassin

“Prends le Yennefer – euh, le bâton!”

Habitat: partout

partout Fonctionnalités: équipé de griffes acérées comme des rasoirs

Ce qu’est ce monstre “The Witcher” n’est pas mentionné dans la série Netflix. En tout cas, il fait le sale boulot pour l’assassin qu’il accompagne et poursuit Yennefer, la reine et leur bébé.

Il est frappant de constater à quel point il existe peu de mythes sur les insectes monstres – du moins par rapport à ceux sur les mammifères. Cependant, il y en a en Amérique du Sud et en Asie. Au Japon, il y a une légende d’une araignée géante qui est invisible et cible les samouraïs. Et il y a un mille-pattes géant avec un haleine empoisonnée appelé Okumade. En Thaïlande, l’existence de moustiques monstres a été transmise. Une petite tribu indienne appelée Wayana du Suriname en Amérique du Sud a signalé une chenille à deux têtes qui leur mord la tête.

Danger imminent? Courir! Cours aussi vite que possible!

Le Doppler

“Est-ce que vous me copiez?” – “Tu me copies?”

Habitat: auparavant principalement en forêt et sur les plateaux, maintenant de plus en plus à Novigrad

auparavant principalement en forêt et sur les plateaux, maintenant de plus en plus à Novigrad Fonctionnalités: En plus de l’apparence, toutes les pensées et tous les sentiments de l’autre personne prennent le dessus

Surtout vers la fin de la série “The Witcher”, le Doppler a fait sensation lorsqu’il a repris le regard et les pensées de Maussäck. Et nous sommes déjà sur la piste de l’histoire du Doppler. Le terme “sosie” n’apparaît en tant que tel qu’au XVIIIe siècle. Cependant, il existe déjà une description de cela de la part des anciens Egyptiens. Ils croyaient en Ka, sorte de copie spirituelle de l’être humain qui pouvait prendre le dessus sur les souvenirs et les sentiments et ainsi induire les autres en erreur.

De l’archipel des Orcades en Écosse, il existe une tradition que le Trow était autrefois redouté là-bas. C’étaient des personnages maladifs qui remplaçaient les bébés en bonne santé par des copies de Trow.

Danger imminent? Difficile à dire, pour cela il faudrait d’abord reconnaître que l’on a affaire à un Doppler. Cependant, cela ne peut pas faire de mal d’avoir une épée en argent avec vous. C’est le seul moyen de les empêcher d’utiliser leur magie.

Djinn

Ce Djinn aurait probablement préféré vivre dans une lampe magique plutôt que dans une vieille cruche d’argile.

Habitat: Ruines, cimetières, déserts

Ruines, cimetières, déserts Fonctionnalités: invisible

Quel genre de vent fait cette brise?! Même Jaskier ne s’y attendait pas après avoir brisé le vaisseau du djinn. La créature appartenant au bestiaire est un esprit puissant avec une grande puissance. Il est très similaire au génie que nous connaissons de “Aladdin” de Disney – mais peut-être pas aussi gentil.

Mais le Djinn est également lié à ses maîtres pour trois vœux, après quoi il est libre.

Jaskier s’est également souvenu de cela dans l’épisode “The Witcher” et a exigé ses souhaits – le Djinn, cependant, l’a vu différemment.

Danger imminent? Assurez-vous que l’esprit est vraiment audible pour vous. Alors ça peut bien se passer entre vous. Sinon, vous devriez trouver le bon médecin. Mot clé pénurie d’air.

Hirikka

“J’AI FAIM!!!”

Habitat: dans les forêts du continent

dans les forêts du continent Fonctionnalités: un loup dans l’habillement du mouton

À première vue, il semble que Jaskier rencontre un lézard lutin orphelin mignon – avec son air triste et ses grands yeux jaunes. Puis, cependant, l’être se lève et est bien plus grand que le barde et tout sauf heureux de la réunion.

Un Hirikka, comme nous l’apprend Geralt von Riva. Et il vaut mieux le laisser tranquille quand il a faim. C’était une bonne chose que l’Eyck s’en fichait. Mais il reçoit le reçu peu de temps après …

En général, on sait peu de choses sur le Hirikka. Seulement qu’il ne reste que quelques exemplaires, car ils ont été presque complètement anéantis par les humains. On ignore également si leur existence remonte à un mythe.

Danger imminent? Pas si vous avez de la nourriture avec vous.

Dragon d’or

«Laissez-moi tranquille ou j’appellerai Drogon, Viserion et Rhaegal tout de suite!

Habitat: partout et nulle part

partout et nulle part Fonctionnalités: peut se transformer en tout être vivant pour cacher son existence

Le nom l’indique déjà: un dragon doré est encore plus rare et plus fort qu’un dragon “normal”. L’épisode correspondant “The Witcher” a également montré l’une des compétences les plus importantes des lézards géants: ils peuvent prendre la forme de n’importe quel être vivant. Cela signifie qu’ils ne courent pas le risque d’être chassés et tués par les humains.

En conséquence, Geralt von Riva a été surpris lorsque son client Borch Drei Dohlen sur la montagne s’est avéré être un dragon d’or.

Le mythe du dragon est l’un des plus anciens au monde. Le dragon tel que nous le «connaissons» aujourd’hui a son origine au Proche-Orient, connu aujourd’hui sous le nom de Moyen-Orient.

Danger imminent? Pas si vous ne ciblez pas les œufs précieux ou si le lézard géant veut faire la lessive lui-même.