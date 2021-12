The Witcher : les scénaristes confirment combien de saisons il y aura de la série Netflix avec Henry Cavill

« L’attente est terminée« , Il dit Henri Cavill dans une vidéo promue par Netflix pour annoncer l’arrivée de la deuxième saison de Le sorceleur. C’est le 17 décembre dernier que la plateforme a ajouté les dix nouveaux épisodes de cette série fantastique à son catalogue. A cette occasion, l’adrénaline et la fiction sont une fois de plus une partie importante où il est montré comment Geralt de Rivia fait face à de nouveaux monstres et à un défi inattendu : protéger Cirilla d’elle-même.

Après un an sans nouvelles du grand sorcier Geralt de Rivia, les fans ont été ravis par la nouvelle édition de Le sorceleur. Le travail de production, entre la pandémie et certains désagréments comme la blessure grave de Henri Cavill, cela a pris plus de temps que prévu, mais il est toujours enfin disponible. Cependant, le succès de la nouvelle saison a été tel que les utilisateurs en veulent déjà plus.

A tel point que Lauren Schmidt, la créatrice de Le sorceleur a accordé une interview à L’Enveloppe où il a admis quels sont ses plans pour l’avenir de la série. En plus de la troisième partie, qui a été confirmée sur TUDUM, l’écrivain a confirmé que son plan est de faire une saison par livre. Il faut se rappeler que la bande est basée sur les écrits d’Andrzej Sapkowski qui sont sept.

Bien entendu, Schmidt a précisé que si Sapkowski sort de nouveaux livres lors de la diffusion de la série, ils ne savent toujours pas s’ils les prendront en compte pour la suite de ce qui est vu sur le petit écran. C’est, pour l’instant, les plans ne seraient que de réaliser sept saisons en tenant compte du fait que l’histoire pourrait être allongée. De plus, il y a aussi le fait qu’elle a elle-même admis qu’elle doit prendre des licences de création pour pouvoir donner une meilleure suite à sa création, elle n’a aucun problème à le faire.

Et, cela dit, les fans de la production Netflix peuvent être rassurés. Eh bien, tout indique que Geralt de Rivia a un long chemin à parcourir. En fait, vous devez vous rappeler que Henri Cavill Il a déjà déclaré qu’il serait heureux de continuer la série tant que cela ne deviendra pas ennuyeux et ennuyeux pour ses followers.

