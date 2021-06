The Witcher : les fans se sentent trollés par la publicité Netflix

The Witcher faisait partie du dernier jour de la Semaine geek de Netflix et les attentes étaient énormes car une annonce majeure était attendue. La bande-annonce officielle et la date de sortie sont au débit du géant du streaming auprès des fans et ils continueront d’être : ce qui est partagé par la compagnie du N a laissé les fans furieux, qu’ils se sentaient à nouveau trollés. Que s’est-il passé?

La deuxième saison a été signalée le 13 novembre 2019 et un an et demi plus tard, il n’est toujours pas sorti. Bien sûr, au milieu se trouvait la pandémie de coronavirus qui a retardé l’ensemble du projet et compliqué le tournage jusqu’à son achèvement en 2021. Netflix a programmé le lancement des nouveaux épisodes pour les quatre derniers mois de l’année, mais n’a pas encore publié la date ou un avancement.

Geeked Week semblait être l’événement parfait pour faire connaître certains des deux. Cependant, la seule chose que Netflix a publiée était 12 secondes du personnage de Ciri joué par Freya Allan. Le teaser était bien plus que montré jusqu’à présent, mais c’était loin du trailer attendu par les fans. Sur les réseaux sociaux, ils ont exprimé leur mécontentement face à l’annonce qui manquait également de date d’ouverture exacte.

La brève scène avait également un message secret qui n’a pour l’instant pas été déchiffré. « Tout ça pour une pub de 12 secondes sans date de sortie », « un an et demi s’est écoulé depuis S1, et vous nous donnez 12 secondes de nouveau contenu et nous dites d’attendre encore un mois alors que vous ne donnerez probablement toujours pas nous n’importe quoi pour le S2 », était le ton des commentaires en colère.

D’un autre côté, The Witcher a fait une autre annonce surprise : le 9 juillet, il y aura un événement virtuel appelé WitcherCon qui combinera à la fois le jeu vidéo et la série Netflix. On s’attend à ce que, enfin, la bande-annonce officielle soit publiée lors de cette réunion virtuelle où « Geralt rencontrera Geralt. »

