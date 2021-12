The Witcher : les clés pour voir la deuxième saison

in

Après deux ans d’attente, Le sorceleur reviendra à l’écran Netflix. Ce vendredi débutera la deuxième saison de l’émission mettant en vedette Henri Cavill et basé sur l’œuvre littéraire du polonais Andrzej Sapkowski. Play Station Il a fini de populariser ce monde avec ses jeux vidéo, mais la plateforme de streaming s’attache à élargir l’univers et à se placer dans le cœur des fans. Selon Tomates pourries, la série 82% d’approbation parmi les critiques et 91% pour le public.

La première saison de Le sorceleur Il a été divisé en différentes chronologies dans lesquelles l’histoire de chacun des trois personnages centraux a été racontée : Geralt (Cavill), Ciri (Freya allan) Oui Yennefer (Anya Chalotra). Alors que Ciri Oui Geralt ont été unis par un exploit réalisé par le sorcier de la série, avec Yennefer le lien était plus romantique, même s’il montrait également des nuances qui compliquaient la situation.

Le principal problème entre Yennefer Oui Geralt Il semble que ce soit le besoin d’avoir des enfants de la part de la sorcière qui, pour développer ses pouvoirs, a perdu sa fertilité et tente de la regagner depuis des années. A cela il faut ajouter que le protagoniste a demandé à un génie de faire grandir la romance entre lui et Yennefer, qui en apprenant cela a estimé que la flamme qui brûlait entre eux n’était pas authentique. Il est clair que l’histoire entre les deux est loin d’être terminée et sera un axe du nouvel opus.

Il faudra aussi voir comment l’histoire continue avec Ciri, avec qui Geralt resté connecté après la Loi de la surprise, et qu’il a pu trouver après des années de recherche, juste dans le dernier épisode. Dans ce cas, le nouvel opus pourrait viser à montrer plus de détails sur les pouvoirs que le personnage incarnait par Allan, et comment vous continuerez votre connexion avec celle de Henri Cavill.

Que sait-on de la troisième saison de The Witcher

Le 25 septembre, le showrunner de la série, Lauren Schmidt Hissrich, a confirmé que Netflix avait donné le feu vert pour faire une troisième saison. Les scripts avaient commencé à être écrits des mois auparavant, en juillet, alors que se déroulait le tournage des épisodes qui seront diffusés demain, avec l’ajout d’un personnage comme celui de Javier Grillo Marxuach, scénariste de séries comme Perdu Oui Les 100. On ne sait pas quand le tournage commencera et le principal obstacle est le calendrier de Cavill, un acteur très recherché qui sonne depuis longtemps pour devenir James Bond. Cependant, ils pourraient démarrer au premier trimestre 2022.

