The Witcher: le tournage de la deuxième saison de la série Netflix semble terminé

Une prochaine version de la saison 2 de Le sorceleur Rien ne semble faire obstacle, car le tournage est apparemment terminé. Il s’agit d’une étape importante de la production qui met la nouvelle saison à portée de main.

The Witcher: 2e saison apparemment désactivée

Netflix n’a pas encore officiellement confirmé le tournage terminé, mais Henry Cavill a un coiffeur personnel Jacqueline Rathore avait déjà annoncé avec euphorie l’achèvement dans une histoire sur sa chaîne Instagram. Avec ça, le Post-production commencer, avec lequel la 2ème saison de la série « The Witcher » est enfin préparée pour sa sortie.

Problèmes lors de la prise de vue: Le tournage terminé serait une très bonne nouvelle compte tenu du retard dans l’ensemble du processus. Les tournages ont dû être effectués plusieurs fois en raison de la pandémie corona être interrompu, en décembre 2020, l’acteur Geralt Henry Cavill en a tiré un autre Blessure au genou à, c’est pourquoi il a dû être de nouveau mis en pause. Maintenant, rien ne semble s’opposer à la poursuite de l’émission Netflix cette année.

Quand commence la 2ème saison? Parce que la post-production en dehors du tournage principalement six à huit mois avec une sortie de la nouvelle saison est probablement im Automne / Hiver 2021 être attendu.

Plus récemment, des photos récentes de l’ensemble ont confirmé que nous en obtenons enfin une première apparition de la chasse sauvage expérimentera. De plus, les interprètes de Dijkstra, Philippa Eilhart et le magicien Rience annoncé. Si vous avez un aperçu complet de la Casting de la 2ème saison vous pouvez trouver la liste de tous les acteurs connus ici:

C’est ça la nouvelle saison de The Witcher

Encore une fois, Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg et Ciri seront au centre de l’intrigue. Dans la nouvelle saison, les personnages clés se rencontreront même pour la première fois en équipe de trois. En plus d’eux, cependant, il s’agira également de la Frères Witcher Lambert, Coen, Eskel comme Père adoptif Vesemir aller, que Geralt appelle sa famille. Dans le synopsis officiel le contenu est décrit comme suit:

«Convaincu que Yennefers a été tué lors de la bataille de Sodden, Geralt von Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse: le sorceleur chez Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle porte à l’intérieur. «