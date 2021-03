The Witcher: L’acteur de Dijkstra pour la saison 2 a été trouvé, et quelques autres

Casting de la saison 2 de Le sorceleur a été élargi pour inclure de nouveaux acteurs. En plus de Sigismund Dijkstra, quelques autres personnages importants ont maintenant été choisis, comme la prêtresse Nenneke ou le magicien Rience.

Netflix a enfin confirmé des acteurs supplémentaires pour la nouvelle saison « The Witcher ». Parmi eux se trouve en fait Graham McTavish, désormais à la tête des services secrets redaniens Sigismund Dijkstra incarnera. Nous signalé Il y a quelques mois que l’acteur « Hobbit » a publié son audition, qui suggérait le rôle de Dijkstra. Il est maintenant certain que McTavish a effectivement obtenu le rôle d’espion.

Graham McTavish assumera en fait le rôle de l’agent secret redanien. © Projet CD – « The Witcher 3 »

Mais quelques autres personnages ont été choisis qui ne sont pas insignifiants pour le rôle. Par exemple, l’actrice de «Bridgerton» Adjoa Andoh joue le rôle de Nenneke. Nenneke est prêtresse du temple de Meilitele et y dirige l’école du temple, que Ciri a également fréquentée pendant un certain temps. Elle est également une proche alliée de Geralt von Rivia et Yennefer von Vengerberg.

De plus, le Acteur Phillippa Eilhart confirmé par Cassie Clare. Tous les autres nouveaux venus pour la nouvelle saison « The Witcher » peuvent être trouvés ici:

Dijkstra: Graham McTavish (« Le Hobbit », « Outlander », « Lucifer »)

Nenneke: Adjoa Andoh (« Bridgerton », « Invictus: Unconquered »)

Phillippa Eilhart: Cassie Clare (« Bulletproof 2 », « Brave New World »)

Fenn: Liz Carr (« Témoin silencieux », « L’OA »)

Ba’lian: Kevin Doyle (« Downton Abbey », « Inspecteur Barnaby »)

Codringher: Simon Callow (« The Rebell », « Outlander »)

Rience: Chris Fulton (« Bridgerton », « Clique »)

Qui sont les nouveaux personnages de la saison 2?

Afin que vous puissiez classer un peu mieux qui sont les personnages nouvellement introduits, nous vous donnons un bref aperçu de qui sont les personnes individuelles dans le Auteur du livre d’Andrzej Sapkowski sont du tout – dans la mesure où ils y sont contenus.

divulgacher pour la deuxième saison de « The Witcher » ne sont pas exclus ici, car nous donnons un bref aperçu de leurs actions dans le livre:

Dijkstra dirige les services secrets redaniens sous le roi Wisimir. Il est connu comme une tête brillante avec un esprit vif et est décrit comme un géant de plus de deux mètres de haut et 200 kilogrammes. Il travaille occasionnellement avec le delphinium et plus tard encore plus intensément avec la sorcière Phillippa.

dirige les services secrets redaniens sous le roi Wisimir. Il est connu comme une tête brillante avec un esprit vif et est décrit comme un géant de plus de deux mètres de haut et 200 kilogrammes. Il travaille occasionnellement avec le delphinium et plus tard encore plus intensément avec la sorcière Phillippa. Nenneke est prêtresse du temple de Melitele à Ellander et directrice de l’école du temple là-bas. Elle assume le rôle de mère pour plusieurs de ses protégés et est également une bonne amie de Geralt et Yennefer.

est prêtresse du temple de Melitele à Ellander et directrice de l’école du temple là-bas. Elle assume le rôle de mère pour plusieurs de ses protégés et est également une bonne amie de Geralt et Yennefer. Phillippa Eilhart est une puissante sorcière et l’un des fondateurs de la Loge des Sorcières. Elle est un excellent maître de la magie de l’illusion et peut facilement se transformer en hibou. Elle a longtemps été conseillère du roi Vizimir et a ensuite travaillé en étroite collaboration avec Sigismund Dijkstra.

est une puissante sorcière et l’un des fondateurs de la Loge des Sorcières. Elle est un excellent maître de la magie de l’illusion et peut facilement se transformer en hibou. Elle a longtemps été conseillère du roi Vizimir et a ensuite travaillé en étroite collaboration avec Sigismund Dijkstra. Fenn qui en fait Jakob Fenn est l’un des deux partenaires commerciaux du cabinet Codringher et Fenn. Il est décrit comme un petit juriste à qui il manque les deux jambes, ce qui l’enchaîne à un fauteuil roulant. Avec Codringher, il a poursuivi des machinations illégales sous la protection de l’agence de détective.

qui en fait est l’un des deux partenaires commerciaux du cabinet Codringher et Fenn. Il est décrit comme un petit juriste à qui il manque les deux jambes, ce qui l’enchaîne à un fauteuil roulant. Avec Codringher, il a poursuivi des machinations illégales sous la protection de l’agence de détective. Codringher est l’un des deux associés du cabinet Codringher et Fenn. On dit qu’il est un homme petit et mince avec des cheveux gris, un teint pâle et une forte toux. Parfois, Geralt se tourne vers Codringher et Fenn.

est l’un des deux associés du cabinet Codringher et Fenn. On dit qu’il est un homme petit et mince avec des cheveux gris, un teint pâle et une forte toux. Parfois, Geralt se tourne vers Codringher et Fenn. Rience est un magicien rusé qui est chargé par Vilgefortz de trouver Ciri. Il utilise des méthodes cruelles et est décrit dans le livre avec des yeux larmoyants, un nez pointu et des lèvres étroites. Depuis sa rencontre avec Yennefer, son visage a également été marqué par une brûlure.

