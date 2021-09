The Witcher : la santé d’Henry Cavill est en danger

Même si c’est son rôle de Superman qui a catapulté Henri Cavill à la renommée internationale, sa grande performance en tant que Geralt de Rivia dans Le sorceleur l’a pris encore plus haut. Depuis que la série est diffusée dans le monde entier grâce à Netflix, l’acteur ne cesse d’ajouter des projets à sa carrière. Bien sûr, le 17 décembre, la deuxième saison de cette bande sortira et il est à nouveau le protagoniste principal.







Mais, en attendant les nouveaux chapitres de Le sorceleur ça devient éternel pour les fans. A tel point qu’entre-temps, certains détails de la précédente édition ont refait surface, comme les grands sacrifices qu’elle a consentis. Henri Cavill jouer dans la fiction. C’est que, non seulement il a dû filmer une nouvelle saison en pleine pandémie, mais il a également subi une grave blessure aux ischio-jambiers qui l’a rendu inactif pendant quelques jours.

Pourtant, ce n’est pas la pire des anecdotes que l’acteur tirerait du plateau d’enregistrement. Outre les obstacles déjà connus, il convient de noter qu’Henry mettait en danger sa santé et même l’avenir de sa profession. C’est parce que, dans les livres d’Andrzej Sapkowski, le sorcier est décrit comme un homme « Avec des yeux étroits et perçants, aussi pointus que la pointe d’une lance”.

Henry Cavill dans Le sorceleur. Photo : (Netflix)



Et, bien que les traits de Cavill en aient une partie, pour ressembler davantage au personnage, l’artiste a été obligé de porter des lentilles de contact spéciales pour refléter cette description. Mais, lorsque cette nouvelle a été connue, c’est lui-même qui a inquiété ses fans en avouant que ces lentilles vous causent un grand inconfort et vous courez même le risque d’être affecté dans votre vision ou aveugle si vous ne prenez pas les précautions nécessaires.

En ce sens, Netflix a été contraint d’engager un spécialiste en ophtalmologie pour vérifier que Henri Cavill utiliser ces appareils aussi longtemps que nécessaire. « Les yeux sont la seule partie du corps qui reçoit de l’oxygène de l’air et non du sang. Ainsi, lorsqu’ils sont couverts, ils ne reçoivent pas d’oxygène, ce qui peut causer des dommages permanents si cela se produit pendant une longue période.», avait-il expliqué à l’époque.

Henry Cavill dans la saison 1 de The Witcher. Photo : (Netflix)



C’est-à-dire, tout comme il a dû faire face à un entraînement strict pour Le sorceleur, Henry a également dû subir les conséquences d’une blessure et prendre des précautions pour s’occuper de son avenir. Sans aucun doute, le rôle de Geralt de Rivia est le plus complexe de sa carrière, mais en même temps le plus magnifique.