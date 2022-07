The Witcher : la saison 3 continue sa production après l’arrêt

Même si récemment Henry Cavill testé positif au COVID-19, la production de la saison 3 de la série »Le sorceleur » semble continuer sur la bonne voie. Les acteurs Cassie Caler, mécia simson Oui Harvey Quinn a publié des photos d’eux sur le plateau sur leur Instagram, indiquant que la production se poursuit après qu’elle aurait été arrêtée le 25 juillet.

La série » The Witcher » adaptera l’arc Thanedd’s Heist, tiré de l’œuvre originale créée par Andrzej Sapkowski, plus précisément dans le quatrième tome de »The Witcher » intitulé »Time of Contempt », où l’argument principal est la dissolution de la Confrérie des Sorciers. La nouvelle du test COVID positif de Cavill a coïncidé avec la révélation que Netflix a arrêté de filmer sur une scène de bataille liée au coup de Thanedd.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Destiny : The Winx Saga’, série Netflix : date de sortie de la saison 2

Récemment, une image de Geralt de Rivia (Cavill) se battant contre le magicien Vilgefortz a également été divulguée, l’image montrant que le personnage est joué par l’acteur. Mahesh Jadu, faisant référence à une scène des événements du livre »Time of Contemp ». Cavill devait apparaître au panel Comic-Con de DC à San Diego, mais la star ne s’est finalement pas présentée.

Commençant comme une collection d’histoires courtes, la série « Witcher » de Sapkowski s’est étendue à huit livres qui suivent les exploits et les aventures fantastiques du chasseur de monstres Geralt de Riv à travers le continent. Les livres seront plus tard adaptés en une série cinématographique et télévisée polonaise avant le studio de jeu. CD Project Rouge les transforma en une trilogie de jeux vidéo.

Vous pourriez également être intéressé par : Alba, série espagnole Netflix : lieu de tournage, intrigue et chapitres







Commençant par » The Witcher » en 2007 et continuant avec » The Witcher 2: Assassin of Kings » en 2011, »The Witcher 3: Chasse sauvage » serait lancé en 2015 avec une renommée universelle, les critiques le qualifiant de l’un des meilleurs jeux jamais créés. Le studio continuerait le jeu avec les histoires DLC « Heart and Stone » et « Blood and Wine », qui ont toutes deux reçu des éloges tout aussi positifs.

Le tournage de la troisième saison de » The Witcher » a commencé en avril, avec » Time of Contempt » servant d’influence principale pour ces nouveaux chapitres. Les ajouts notables au casting pour cette nouvelle saison incluent Meng’er Zhang comme Milwa, Robbie Amell comme Gallatin et Hugh Skinner comme le prince Radovid. La saison 3 de »The Witcher » n’a pas encore de date de sortie.