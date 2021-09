The Witcher: la saison 3 a confirmé et introduit de nouvelles avancées sur TUDUM

Lors de l’événement mondial Netflix, la série mettant en vedette Henry Cavill a surpris les fans. Un prequel, un film et même une série animée feront partie de l’univers étendu de The Witcher.

L’attente touche à sa fin! Le sorceleur Il reviendra très bientôt avec sa deuxième saison et il a déjà une date de première confirmée. Dans TUDUM, l’événement mondial de Netflix pour les fans, la plateforme de streaming a annoncé son retour pour le 17 décembre et je présente double avance. De plus, son showrunner a fait le tour du décor, a expliqué tout ce qui va avec Henri Cavill en tant que protagoniste et a révélé une surprise : il y aura une troisième partie. Découvrez la bande-annonce ici!

Le monde du divertissement a été touché en 2020 par la pandémie de Covid-19: des dizaines de productions ont été mises en attente et d’autres ont commencé à être enregistrées avec des protocoles stricts. Mais petit à petit, la nouvelle normalité permet aux premières de reprendre leur chemin habituel et – à la joie du public – d’arriver plus tôt que prévu. Le sorceleur est l’un d’entre eux et, sans aucun doute, les fans ont fait remarquer leur enthousiasme sur les réseaux sociaux après la premiers aperçus de la série.

« La deuxième saison aura de nombreuses surprisesa déclaré Henry Cavill lors du grand événement Red N. Et c’est que tout est à venir pour cette production que vous recherchez étendez votre univers: ils l’ont déjà fait avec le prequel de l’anime appelé Cauchemar du loup, mais maintenant il sera également ajouté un deuxième film d’animation et même une série animée pour toute la famille.

Ce n’est pas tout : en plus de la longue liste d’annonces, Netflix a présenté un tour du plateau d’enregistrement de Le sorceleur : Origine du sang, la préquelle de la série originale. Avec beaucoup d’humour, le showrunner Declan de Barra Il a montré un peu de lecture de script, et il a fait le tour des studios. « Nous n’utilisons pas de CGI ou quelque chose comme ça, nous concevons tout et le stockons dans des conteneurs», a déclaré le producteur en parcourant l’espace.

Il a également fait référence aux tests de coronavirus que tous les membres du casting et l’équipe technique doivent passer afin de réaliser le tournage sans problème. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a même annoncé que l’un des emplacements était en Islande : « Ont un spectacle épiquenous avons besoin d’un endroit épique”. L’univers s’agrandit et le bonheur des fans de Le sorceleur, encore plus.