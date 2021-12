« The Witcher »: la fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après le chaos que Yennefer (Anya Chalotra) a déclenché lors de la bataille du mont Sodden, tout le monde la croit morte, y compris Geralt de Rivia (Henry Cavill), qui dans la deuxième saison de « Le sorceleur« Emmène la princesse Ciri dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse, sa maison d’enfance appelée Kaer Morhen. Bien qu’avant, il rencontre son vieil ami Nivellen et affronte quelques monstres.

Pendant ce temps, Yennefer est prisonnière de Fringilla, qui l’invite à se joindre à la cause. Cependant, cela ne dure pas longtemps, car ils sont tous deux capturés par le groupe de Francesca Findabair, une sorcière elfe et reine des elfes de Dol Blathanna qui cherche à empêcher l’extinction de son peuple et à récupérer son territoire volé.

Après une série de visions étranges, Fringilla rejoint les elfes et Yennefer retourne à Tissaia et au reste de la Confrérie des Sorciers, mais elle n’a plus de magie. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, Geralt doit protéger Ciri de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux en elle.

La priorité de Geralt de Rivia est maintenant de se protéger de Ciri (Photo: The Witcher / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « THE WITCHER » ?

Ciri fait face à de grands obstacles pour prouver sa valeur et Geralt appelle Triss pour l’aider à former son protégé. Lorsque Vesemir découvre que le sang de la princesse pourrait être utilisé pour créer plus de sorcières, il demande sa collaboration, cependant, un voyage dans le passé de la jeune femme montre qu’elle cache en réalité un secret très dangereux, à tel point que cela pourrait signifier la destruction de tout.

Pendant ce temps, Geralt explore le mystère des monolithes, Yennerfer aide Cahir à s’échapper, devient une cible de la Confrérie et retrouve Dandelion. Bien qu’au début elle refuse d’accepter les conditions de la vieille sorcière Voleth Meir pour retrouver ses pouvoirs, elle décide finalement de s’en prendre à Ciri, mais elle n’est pas la seule à rechercher la princesse, en plus de Cahir, un autre sorcier la rejoint. la chasse.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Le sorceleurAlors que Ciri rêve de sa vie passée, Voleth Meir, qui a possédé le corps de la princesse, assassine les sorciers endormis à Kaer Morhen. Vesemir tente de se venger et Geralt tente de le persuader de sauver la jeune femme du contrôle de la sorcière.

Geralt essaie de réveiller Ciri de son sommeil, mais la vieille sorcière est plus puissante et semble avoir plus d’énergie grâce à la mort et aux souffrances qui ont causé la vengeance de Francesca, alors elle continue ses attaques : brisez un autre monolithe et utilisez des basilics géants pour attaquer le sorcières.

Ce n’est que lorsque Yennefer propose d’être le porteur de Voleth qu’ils parviennent à réveiller Ciri. Mais ils doivent agir vite s’ils veulent défaire la sorcière et les monstres. La princesse fait ce qu’ils demandent, mais dans le processus, elle conduit également Yen et Geralt dans ce monde étrange.

Ciri a emmené Yennefer et Geralt dans une autre dimension dans leur tentative de se débarrasser des monstres (Photo: The Witcher / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THE WITCHER » ?

Bien qu’ils parviennent à revenir à travers le monolithe, ils doivent se préparer à la « chasse sauvage » qui a appelé Ciri : « La fille de sang aînée, la fille du chaos aux yeux étoilés ». Geralt ne pardonne toujours pas à Yennefer sa trahison, mais il a besoin de sa magie pour protéger la princesse.

Surtout, parce qu’il semble que le monde entier soit après elle et son pouvoir. La Confrérie offre une belle récompense à Ciri et à ceux qui l’aident. Après qu’Istredd leur ait révélé que la jeune femme est Hen Ikeir, c’est-à-dire une fille née d’un sang ancien, les elfes recherchent également parce qu’ils croient qu’elle a le pouvoir de les sauver.

D’autre part, le roi Vizimir revient également et demande à Philippa de lui apporter le barde. La flamme blanche est enfin réunie et il est révélé que l’empereur Emhyr var Emreis est en fait le père de Ciri. Que se passera-t-il dans la troisième saison de « Le sorceleur« ?