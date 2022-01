The Witcher : La fin de la saison 2 de la série Netflix expliquée

Attention, spoilers : le 2e saison de The Witcher disponible sur Netflix et donc la poursuite de Les aventures de Geralt et Ciri. Au cours des nouveaux épisodes, beaucoup de choses se mettront en branle qui dans la saison 3 et, de plus, sont susceptibles de devenir très importantes. Ci-dessous nous en prenons un Regardez la finale de la saison récente et regardez ce que signifient les événements qu’il contient.

The Witcher : qui peut protéger Ciri ?

Tout tourne dans les épisodes en cours à propos de Ciri et des puissants pouvoirs qui sommeillent en elle. Ceux-ci ont le potentiel de le faire Le destin du continent façonner et pourrait soit le détruire, soit le sauver. Quoi qu’il en soit, le monde fantastique est confronté à d’énormes changements et la jeune femme est en plein milieu de celui-ci. Ce qui les rend si précieux, c’est le sang puissant des personnes âgées coulant dans leurs veines.

Au fur et à mesure que la saison avance, ils se mettent diverses parties en positionqui exploitent Ciri à leurs propres fins ou veulent les protéger des dangers possibles. Bien sûr, appartient à ce dernier groupe surtout Geraltqui ferait n’importe quoi pour sa fille adoptive. Beaucoup plus de personnes ou de groupes cependant, veux profiter de la princesse, comme le mystérieux Client du magicien du feu Rience. Mais aussi les elfes, qui Riche Redania ainsi que des forces sinistres d’un autre monde, la chasse sauvage, ont ciblé la fille.

De plus, une autre personne très spéciale cible Ciri : La flamme blanche. Cette personne mystérieuse qui est vénérée par ses disciples comme une sorte de sauveur ou de sauveur, connaît les pouvoirs de la princesse. Comme on l’apprend dans les derniers instants de la saison 2 de « The Witcher », il y a une très bonne raison à cela, car la Flamme Blanche est Emhyr var Emreis, souverain de Nilfgaard et père de Ciri.

Tout dans « The Witcher » tourne autour de Ciri © Netflix

La situation empire pour nos personnages principaux et comme si tout cela ne suffisait pas, c’est devenu aussi une prime sur Ciri et ceux qui l’aident. En conséquence, il serait possible que Geralt & Co. au cours de la prochaine saison dans le Rôle du chassé retrouveront le potentiel que devraient offrir des histoires passionnantes.

Les deux saisons de « The Witcher » sont exclusif à Netflix accessible.