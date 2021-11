The Witcher : la blessure d’Henry Cavill dans la série Netflix qui a failli mettre fin à sa carrière

Henri Cavill Il s’est imposé ces dernières années comme l’une des célébrités les plus aimées des fans, ce qui a été démontré à travers les réseaux sociaux. Son rôle de Superman dans le DC Univers étendu l’a catapulté à la gloire, mais au fil du temps, il a conquis les utilisateurs de Netflix avec la série Le sorceleur. On est tout près de voir sa saison 2, qui a connu un tournage difficile et il a subi une grave blessure.

Les enregistrements ont commencé en février 2020, mais la pandémie de Coronavirus est apparue et a suspendu tous les types de production jusqu’en août. En quelques semaines, ils ont arrêté le travail pour plus de cas, une nouvelle quarantaine stricte en Angleterre et un dur accident mi-décembre a mis l’acteur en échec. Selon ce qui a été rapporté à l’époque, il effectuait un saut avec sa lourde armure et quand il a marché dessus, il a commencé à ressentir une forte douleur ce qui lui a fait avoir besoin de soins médicaux.

+ La blessure qui a failli lui coûter sa carrière

La récupération a pris plus d’un mois, le tournage a donc été interrompu pendant cette période, ce qui a entraîné de nouveaux retards. Grâce à son Instagram, il a confirmé que la blessure était aux ischio-jambiers, même s’il n’a pas voulu donner trop de détails à l’époque. Le temps a passé et dans une récente interview, il a fait référence à ce qui s’était passé, et apparemment, c’était beaucoup plus dramatique que ne l’aurait pensé son fandom.

« Tout le monde pensait que j’avais trébuché ou qu’il y avait un caillou, mais j’ai juste ressenti une douleur terrible, c’était une chance que ce n’était pas un décollement complet du tendon », il a dit Le repoter hollywoodien. Puis il ajouta : « Il fallait trouver l’équilibre entre ‘allez, venez, venez’ et ‘attention, si ça empire ce sera la fin de ma carrière d’acteur d’action’, mais on a réussi ».

Enfin, en avril de cette année, ils ont annoncé la fin du tournage après plus d’un an de travail. La deuxième saison de Le sorceleur Il sera diffusé sur Netflix le 17 décembre, bien que la bonne nouvelle soit qu’un tiers avec Henri Cavill, qui vient de sortir de son état pour effectuer jusqu’à 7 livraisons.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂