The Witcher : Henry Cavill explique comment sa voix émerge dans la série

Face à l’avenir incertain de Superman dans l’univers cinématographique de DC, le portrait d’Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia dans la série Netflix « The Witcher » a été largement accepté non seulement parmi les fans du jeu vidéo original, mais aussi parmi les fans en général du L’acteur britannique, qui a révélé quelques détails sur sa façon particulière de parler dans la série.

Une nouvelle interview à la WitcherCon ce week-end soulignerait que Cavil n’avait pas toujours l’intention de donner à Geralt sa voix rauque, car l’acteur avait initialement l’intention de jouer le personnage avec sa voix normale, mais une erreur lors d’une de ses scènes avec lui King Foltest le conduirait à changer le cours de sa performance.

Selon Cavill, la voix de Geralt dans la série est inspirée de Doug Cockie, un doubleur qui joue le personnage de la saga de jeux vidéo « The Witcher », reconnaissant les similitudes entre les deux interprétations, reconnaissant que l’une de ses principales préoccupations était de ‘ plagier » le travail de quelqu’un d’autre, mais après avoir soigneusement comparé son travail avec celui de Cockie, elle s’est rendu compte qu’ils étaient suffisamment différents pour fonctionner seuls.

Henry Cavill note qu’après avoir parlé avec les producteurs de la série, ils ont accepté de refaire certaines séquences afin que Geralt puisse avoir ce style de voix tout au long de la série. Ce ne serait pas la première fois que Cavill parle ouvertement de la voix de son personnage, notant au début de 2020 qu’il n’a jamais cherché à lui donner un « accent spécifique ».

Pour moi, il s’agissait d’apporter une voix à Geralt qui exprime l’essence de qui il est dans les livres et de l’amener dans le format que nous avons été autorisés à utiliser dans la série.

En plus de sa première saison, les fans de « The Witcher » pourront trouver deux nouveaux documentaires sur Netflix intitulés « Making The Witcher », et « The Witcher: A Look Inside the Episodes ». La deuxième saison de la série sera enfin diffusée en streaming le 17 décembre de cette année.