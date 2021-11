The Witcher : Henry Cavill confirme son grand engagement dans la série

Après une longue attente, « The Witcher » lancera enfin sa deuxième saison sur Netflix peu de temps avant sa fin en 2021. Comme il s’agit de l’une des séries les plus réussies que la plateforme de streaming ait présenté à ses abonnés ces dernières années , il y a un grand ambition de poursuivre son récit pendant au moins sept saisons.

« The Witcher » est basé directement sur l’œuvre de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, un sorcier itinérant et chasseur de monstres professionnel dont le destin l’amène à croiser la route de la princesse Ciri (Freya Allan), à qui elle jure protéger en raison de la grande puissance qu’elle recèle en elle et qu’elle doit elle-même apprendre à contrôler.

Avec Lauren Hissrich comme showrunner, « The Witcher » a présenté dans sa première saison une introduction au contexte sociopolitique complexe dans lequel se déroule la série, dans lequel l’empire Nilfgaard et les monstres qui habitent le continent sont présentés comme les plus grandes menaces. auquel notre protagoniste devra faire face.

En plus de Cavill et Allan, la série présente également une gamme intéressante de personnages qui alimentent son récit, comme Anya Chalotra et son interprétation de Yennefer de Vengerberg, la puissante sorcière et amoureuse de Geralt. Kim Bodnia devrait également arriver en tant que Vesemir, le mentor de Geralt et la principale figure paternelle de ses années de formation.

La popularité de « The Witcher » est à la hausse depuis la première de la série fin 2019, donc les inquiétudes concernant la permanence de la production de Cavill sont raisonnables en raison de son ascension en tant que star majeure d’Hollywood, un sujet que vous avez abordé dans une récente conversation avec Le journaliste hollywoodien.

Henry Cavill a déclaré dans son interview qu’il était prêt à participer aux plans de Hissrich pendant sept saisons « tant qu’ils peuvent continuer à raconter de grandes histoires qui peuvent honorer le travail de Sapkowski », une tâche qui en théorie semble simple en raison de l’engagement que le creative a noté la continuité de la série.

L’univers de « The Witcher » est vaste et complexe, alors cet été, Netflix a présenté à ses fans un film d’animation intitulé « Nightmare of the Wolf », en plus de promettre la production d’une série prequel d’action en direct intitulée « Blood Origin » , avec la possibilité d’étendre la franchise avec une série animée destinée aux enfants. La série originale lancera sa deuxième saison le 17 décembre.