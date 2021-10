« The Witcher » dévoile une bande-annonce épique pour sa deuxième saison

Malgré la ligne narrative déroutante avec laquelle Netflix a commencé « The Witcher » dans sa deuxième saison, le service de streaming a fait de cette production inspirée de la saga fantastique épique de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski l’une de ses propriétés les plus précieuses à ce jour, grâce à la popularité auparavant boosté par sa franchise de jeux vidéo.

Après avoir engendré un film d’animation et avec une série préquelle en route, « The Witcher » se prépare enfin pour la première de sa deuxième saison très attendue, qui sera disponible fin 2021 et mettra en vedette le retour de son protagoniste tourmenté Geralt de Rivia à Kaer Morhen, l’endroit où elle préparera la princesse Cirilla à son entraînement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jeremy Renner confirme la chronologie dans la série « Hawkeye »

Alors qu’il reste encore un mois avant l’arrivée de la deuxième saison de « The Witcher », Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour sa deuxième saison, dévoilant un regard plus large sur ce que l’on peut s’attendre à voir en termes d’action comme le combat de les humains, les elfes et les démons pour la domination du continent restent toujours en jeu.

Le nouveau trailer de la série révèle quelques améliorations notables par rapport au niveau de production de sa première saison, en plus d’anticiper un plus grand nombre de monstres et de menaces de la saga Sapkowski. Lauren S. Hissrich, showrunner de « The Witcher », a anticipé à plusieurs reprises que la série abordera l’extinction imminente de ces créatures redoutables.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Masters of the Universe » présente un aperçu de leur redémarrage

« The Witcher » présentera également un nouveau mécanisme de personnage à travers Geralt et Cirilla, son nouveau protégé qui possède un pouvoir plus grand qu’elle ne l’imagine, il est donc très important qu’elle reçoive la formation appropriée si elle souhaite survivre dans ce monde hostile et dangereux dans lequel il vit.

« The Witcher » a à nouveau la participation d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, le personnage principal de la série qui aura désormais un rôle co-vedette par Freya Allan, qui joue Cirilla. Anya Chalotra reprendra son rôle de Yenneffer, ainsi que des performances supplémentaires de Kim Bodnia, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, entre autres. La première de la nouvelle saison aura lieu le 17 décembre.