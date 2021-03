The Witcher: des photos de tournage intrigantes révéleraient la chasse sauvage

Bien que sa production ait pris plus de temps que prévu par ses producteurs, la deuxième saison de « Le sorceleur« A commencé à prendre forme, devenant l’une des productions les plus attendues des abonnés à Netflix amateurs de fantaisie épique.

Ces dernières semaines, plusieurs photos du plateau de tournage ont présenté des aperçus de ce que nous pourrions nous attendre à voir dans les nouvelles aventures de Geralt De Rivia, le plus récent provenant de Plage de Saunton dans le Royaume-Uni, anticipant l’apparition de l’un des méchants les plus redoutés du troisième volet de la saga du jeu vidéo inspirée de cet univers.

Ce n’est rien de moins que « La chasse sauvage« , Groupe de chasseurs spectraux dont le seul but est de parcourir le monde à la recherche d’esclaves à emmener dans d’autres mondes, qui à un moment donné de la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski, auraient jeté les yeux sur Ciri pour l’emmener à » Elder Blood » .

Un rapport du portail Redanian Intelligence souligne que parce que l’équipe de tournage pour les séquences de « The Wild Hunt », peut-être leur présence se limite-t-elle à un camée ou à un flash-back pendant la saison, bien que leur armure noire caractéristique et leurs chevaux d’apparence terrifiants fera certainement sentir leur présence au cours de la série.

Au cours de la deuxième saison, Geralt sera convaincu que Yennefer a péri après la bataille de Sodden, il emmènera donc Ciri dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse: sa maison d’enfance à Kaer Morhen, pendant ce temps, les rois, les elfes, les démons et les humains en général le feront. lutter pour leur suprématie, donc Geralt doit protéger la fille contre tout danger, y compris l’énorme pouvoir qui est en elle.

La deuxième saison de « The Witcher » mettra en vedette le retour de Henry Cabill, Anya Chalotra et Freya Allan en tant que personnages principaux. Jusqu’à présent, Netflix n’a pas confirmé les dates estimées pour sa possible première.