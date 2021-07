The Witcher de Netflix : la saison 2 monte en selle le 17 décembre

La deuxième saison de Netflix très populaire Le sorceleur l’adaptation sera diffusée à partir du 17 décembre, et voici la bande-annonce que vous attendiez probablement. Confirmé lors de la WitcherCon de cette semaine, l’émission verra Henry Cavill reprendre son rôle de boucher de Blaviken, alors que Geralt de Rivia retrouve Ciri.

The Witcher est l’une des séries les plus regardées de Netflix à ce jour, et cela a conduit à une augmentation des ventes des jeux acclamés par la critique de CD Projekt RED. Un port PlayStation 5 de The Witcher 3: Wild Hunt est attendu plus tard cette année, et il comprendra un DLC bonus basé sur l’émission télévisée. Sony a été inspiré pour imiter le succès de l’adaptation en direct et travaille actuellement avec HBO sur une émission télévisée basée sur The Last of Us.