« The Witcher »: date de sortie, nouveau casting et synopsis

Nike Chaussure Nike Air VaporMax 2021 FK pour Homme - 45.5

CET ARTICLE EST DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE AVEC UNE DATE DE SORTIE PRÉVUE LE 19 AOT. La VaporMax de Nike évolue à nouveau avec ces baskets Air VaporMax 2021 pour hommes. Dans un triple coloris noir, ces baskets innovantes sont fabriquées à partir d'au moins 40 % de contenu recyclé en poids, avec une tige Flyknit extensible et de soutien fabriquée à partir de fil recyclé post-industriel. Ils sont dotés d'une fermeture à lacets ton sur ton, d'un clip de maintien au talon et d'un col sculpté avec rembourrage pour plus de confort. Sous les pieds, ils sont assis sur la toute première unité Air 1 pièce de Nike qui s'étend sur toute la longueur de l'entraîneur. Offrant un confort suprême et une conduite ultra douce, ces chaussures futuristes sont dotées d'une semelle extérieure Nike Grind adhérente et de la marque Swoosh tonale.