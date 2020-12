The Witcher: ce que la page de script de la deuxième saison a révélé signifie

Après plusieurs semaines de mauvaises nouvelles concernant ‘Le sorceleur’, la bonne nouvelle commence à arriver, tant pour la production que pour les fans de la série de services de streaming Netflix. Finis les problèmes qu’ils avaient en raison de la pandémie de Coronavirus, les retards dans le tournage et même la blessure du protagoniste Henry Cavill, ce qui n’aurait rien de grave.

L’événement virtuel ‘6 jours de sorcellerie’ Ce fut un réel succès pour apporter des nouvelles concernant la deuxième saison, comme le logo du film d’anime ‘Cauchemar du loup’ et les premières photos officielles du plateau d’enregistrement. Les fans ont à nouveau reçu un objet très convoité.

Il s’agit de une page du scénario de la deuxième saison, où ils nous font avancer des dialogues importants et promettent plus de monstres dans la prochaine tranche. La première ligne est un voix off de Geralt de Rivia: « Vous avez suivi chacun de mes pas. Mais j’ai abattu d’autres personnes qui passaient à côté de moi. Pourquoi? ». Consultez la page complète!

Un commerçant et sa femme et sa fille cherchent un logement dans un village apparemment abandonné et pour une bonne raison: la femme disparaît aussitôt de sa voiture, laissant la fille couverte de sang. Bientôt, le marchand est également entraîné par une créature qui les attaque. «Il était censé finir seul, n’est-ce pas? Alors il commencerait enfin à avoir peur?, poursuit la voix off de Geralt.

La page est coupée avant de découvrir ce qui est arrivé à la fille et où se trouve Geralt pendant que cela se produit. La saison 2 est en cours de tournage dans un studio sécurisé à Londres, en attendant l’annonce d’une date de sortie exacte, qui pour le moment n’a pas été programmée, mais devrait l’être pour mi 2021.