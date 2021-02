The Witcher: calendrier de production de la saison 2 un an après son début

Saison 2 de ‘Le sorceleur’ sur le service de streaming Netflix a traversé une année 2020 très difficile, comme tous les projets audiovisuels dans différentes régions du monde, mais peu ont terminé un an après le début de leur tournage et sont toujours sur le plateau d’enregistrement, comme c’est le cas avec cette série mettant en vedette Henry Cavill. Dans Divulgacher nous examinerons tout ce qui s’est passé et les problèmes qui ont empêché le tournage normal.

+ Premier retard en mars:

Comme nous l’avons mentionné, les enregistrements ont commencé en février, mais C’est en mars que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus pandémique, et des semaines plus tard, la maladie s’est répandue sur toute la planète, provoquant l’arrêt de toute production. De plus, ils ont dû faire face au premier cas positif du casting, celui de Kristofer Hivju, le nouvel ajout.

+ Redémarrage en août:

Près de cinq mois plus tard, ils ont repris les actions prendre des précautions et des protocoles pour garantir la santé des acteurs, des producteurs et de tous les participants pendant le tournage. Ils semblaient renouer avec la normalité avant la Covid-19, mais ça n’a duré que jusqu’en novembre.

+ Restrictions en Angleterre et plus de cas de Covid:

Début novembre, le Premier ministre d’Angleterre, Boris Johnson, a annoncé que le pays reviendrait à une nouvelle quarantaine stricte jusqu’au 2 décembreC’est pourquoi la production a déménagé dans un studio fermé à Londres et n’a pas pu utiliser les lieux dans le nord du pays. Derrière ça, en décembre, ils ont confirmé quatre cas positifs de coronavirus et ils ont tout suspendu à nouveau.

+ Nouveau redémarrage et blessure à Henry Cavill:

Les membres de la société de production sont revenus pour continuer le tournage en décembre, mais cette fois, il y a eu un revers auquel personne ne s’attendait: Henry Cavill a subi un accident et a signifié un nouveau report. Tel que rapporté par les médias Le soleil, il faisait un saut et s’est cogné la jambe, le provoquant une blessure aux ischio-jambiers, comme l’explique l’acteur lui-même.

+ Récupération et retour de Cavill:

En janvier 2021, l’acteur a publié quelques photos sur son compte Instagram officiel dans lequel il décrivait sa routine du lundi au vendredi pour faire de la rééducation et a confirmé que petit à petit il revenait au tournage de la deuxième saison. Actuellement se poursuit avec la récupération et devrait être dans des conditions optimales prochainement.

La deuxième tranche de ‘Le sorceleur’ J’avais prévu d’arriver fin 2021 ou début 2022, mais voir tout ce qui s’est passé Sa date de sortie continue d’être l’un des grands mystères de Netflix. Pendant, les fans espèrent qu’aucune nouvelle pierre n’apparaîtra sur le chemin et qu’ils pourront terminer les enregistrements pour voir la suite de la célèbre adaptation du jeu vidéo.