The Witcher: Blood Origin tombe à plat avec les critiques et les fans

Le vol de fantaisie pour la série Netflix Le sorceleur connaît un revers majeur : alors que les fans continuent de se débattre avec la décision que Henri Cavill comme Geralt de Riv avec le 4ème saison la saga witcher devrait quitter la nouvelle série prequel The Witcher: Origine du sang l’anticipation de la 3e saison chauffer puissamment.

Mais le premières critiques parler une langue complètement différente et donner un gros bémol à Netflix en cette fin d’année : les critiques comme les Les fans de Witcher détestent la mini-série prequel !

Le flop de The Witcher : Blood Origin

Pendant The Witcher : Blood Origin depuis Lancement le 25 décembre prend d’assaut le top 10 de Netflix pour le service de streaming et donne en fait une image positive, c’est négatif et partiellement critiques cinglantes sur divers portails de notation.

La mini-série en quatre parties sur le Préhistoire de la saga du sorceleur vient autour Tomates pourries pas plus 33 pour cent critiques positives. La production sera appréciée par le public et les fans moche 10 pour cent même puni beaucoup plus sévèrement. Même la série « Resident Evil », qui a depuis été interrompue, a reçu une note plus élevée avec 54 % des critiques et 26 % des téléspectateurs.

Une image similaire apparaît Métacritique de: Les fans de The Witcher voici la nouvelle production de la série pas plus que 1 points sur 10 points possibles, quelle est la note de la série avec 0,7 triés dans la zone rouge foncé. Le Metascore des critiques tournait gracieusement 47 pour cent.

Les critiques des fabricants de Witcher se font de plus en plus fortes

De nombreux fans montrent ouvertement les leurs Mécontentement envers les fabricants de Witcherque les auteurs ont toujours moins comme l’original garder. Une critique similaire a déjà été ouvertement adressée par l’acteur sortant de Geralt, Henry Cavill, ce qui signifiait probablement aussi une raison de son départ de la série.

Entre-temps, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles l’acteur aurait été activement impliqué dans l’écriture des scénarios au cours des deux dernières saisons et aurait également partiellement réécrit des passages de texte, ce qui n’a pas été particulièrement bien accueilli par le showrunner et les autres scénaristes. La véracité des rumeurs n’a pas encore été confirmée.

Pour la série prequel, pour laquelle il n’y a pas de modèle spécifique, les fans se plaignent d’un intrigue sans intérêt, dialogues faibles et un mauvaise mise en œuvre les effets spéciaux et les scènes d’action. ça peut aider aussi Retrouvailles avec le favori du public Jaskier et Ciri au générique rien de plus…

Que pensez-vous de la préquelle de Witcher ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez ici dans les commentaires.